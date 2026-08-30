Athleticek mamuak uxatu ditu Celtari irabazita (0-2)
Lehen zati ikusgarriarekin, eta Berenguer eta Navarroren golekin, 'lehoiak' aurkaria baino askoz gehiago izan dira eta denboraldiko lehen garaipena lortu dute.
Athleticek 0-2 irabazi du Celtaren aurka igande honetan Balaidosen jokatu duen EA Sports Ligako 3. jardunaldiko partida. Lehen zati ikusgarriarekin eta Berenguer eta Navarroren golekin, lehoiak aurkaria baino askoz gehiago izan dira eta denboraldiko lehen garaipena lortu dute.
Jokoa erritmo baxuan hasi da, bi taldeak posizioak hartuz. Horrela, lehen aukera Galarretaren urruneko jaurtiketa batekin iritsi da, zutoinetik gertu kanpora joan dena.
Handik gutxira, Celtak aukera paregabea izan du markagailuan aurrea hartzeko, Jutgla bakarrik geratu denean Unai Simonen aurrean, baina atezain euskaldunak ondo eutsi dio baloia gelditu eta gola saihesteko.
Sancetek ere jokaldi bikaina egin du area barrura sartzeko, baina luze geratu zaio baloia eta Raduk jaurtiketa itxi dio. Jarraian, Laportek korner bat goregi errematatu du.
20. minutuan, Berenguerrek area barrura eraman du baloia, eta, presarik gabe, bigarren zutoinean jarri du, ezinezkoa atezainarentzat, gol ikusgarria sartuz (0-1) .
Eta hurrengo jokaldian, Iñaki Williams, Galarreta eta Navarroren arteko jokaldi kolektiboa azken honen golarekin amaitu da (0-2).
Athleticek min handia egiten jarraitu du geldikako baloian eta erasoan gogor aritu da, talde galiziarrari baloiarekin irautea kosta zaion bitartean. Aurkariaren aukerarik onena Jutglaren burukada izan da, langan jo duena.
Giraldezek lau aldaketa egin ditu atsedenaldiaren ostean, partidaren gidoia aldatzen saiatzeko; eta lehen minutuetan Celtak bere arean sartu ditu euskaldunak.
Athleticek azkar erantzun du Sanceten jaurtiketa batekin amaitu den kontraerasoarekin. Jaurtiketa hori gora joan zaio gol argia zirudienean.
Terzicek aldaketa hirukoitza egin du bere taldea freskatzeko: Jauregizar, Canales eta Guruzeta Galarreta, Sancet eta Iñakiren ordez.
Ordurako, Athletic ondo kokatuta zegoen zelaian, eta Celtaren hasierako bultzada geldiaraztea lortu du. Gainerako minutuetan ez da joko gehiegirik ikusi, baloiarekin zein baloirik gabe oso ondo aritu den Athleticekin, aurkariaren saiakera bakoitza nola defendatu jakin duena.
Nicok partidako azken abagune argia izan du, kanpora joan den jaurtiketa gurutzatu batekin. Hala, talde bizkaitarrak denboraldiko lehen garaipena eta lehen puntuak lortu ditu.
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