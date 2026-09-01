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Andoni Gorosabelek Espanyolen jokatuko du, Athleticek utzita

Eskuin hegaleko atzelari arrasatearra 2026-2027 denboraldian arituko da Kataluniako klubean; gainera, Espanyolek helburuei lotutako nahitaezko erosketa aukera du.

Andoni Gorosabel (Athletic)

Gorosabelek 2024tik 2026ra bitartean jokatu du Athleticen. Argazkia: Europa Press.

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J. E. R. | KIROLAK EITB

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Andoni Gorosabel eskuin hegaleko atzelariak Espanyolen jokatuko du, Athleticek utzita, euskal klubak astearte gauean iragarri duenez. Gorosabel 2026-2027 denboraldian arituko da Kataluniako klubean; gainera, Espanyolek helburuei lotutako nahitaezko erosketa aukera du.

Futbolari gipuzkoarrak bi denboraldi eman ditu Athleticen; aurretik, Alavesen eta Realean ere ibili zen, Zubietako harrobian hazi eta gero. 

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