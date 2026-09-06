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El Athletic vence en Logroño con diez (0-1)

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Logroñes-Athletic Liga F Moeve
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Athleticek hamarrekin irabazi du Logroñon (0-1)
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Última actualización

El Athletic Club ha sumado su segunda victoria consecutiva en la Liga F Moeve tras vencer este domingo al Logroño fuera de casa gracias a un gol de Maddi Torre y a pesar de jugar con una menos desde el minuto 15.

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