El Athletic vence en Logroño con diez (0-1)
El Athletic Club ha sumado su segunda victoria consecutiva en la Liga F Moeve tras vencer este domingo al Logroño fuera de casa gracias a un gol de Maddi Torre y a pesar de jugar con una menos desde el minuto 15.
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Robert Navarro: “Hemos arrancado la 2ª parte de forma espectacular"
El Athletic Club ha ganado 3-0 al Atlético de Madrid en San Mamés en la 4ª jornada de la Liga EA Sports, con goles de Nico Williams, Robert Navarro y Oihan Sancet.
El Athletic de Terzic logra una gran victoria tras golear al Atlético en San Mamés (3-0)
El Athletic ha comenzado la segunda mitad como un vendaval y en apenas tres minutos ya ganaba 2-0 gracias a sendos zarpazos de Nico Williams y Robert Navarro. Oihan Sancet ha firmado la sentencia en el minuto 89.
Terzic: “Ningún equipo del mundo es invencible, y menos si jugamos en casa”
El Athletic Club recibe este sábado al Atlético de Madrid en San Mamés. Edin Terzic afirma que es consicente de que se trata de un rival de gran nivel, pero subraya que el equipo rojiblanco está preparado para enfrentarse a los mejores. El técnico alemán también ha hablado sobre los conflictos internos del club.
El Athletic cede a Adama Boiro al West Ham United
El lateral izquierdo jugará en el club londinense en la temporada 2026-2027, si bien su nuevo equipo cuenta con una opción de compra. El West Ham United compite en la Championship, que es la segunda división de Inglaterra.
Unai Vencedor rescinde su contrato con el Athletic y ficha por el Burgos
El centrocampista de Rekalde pone fin a su etapa en el Athletic con 82 partidos oficiales disputados y una Supercopa en su palmarés.
El Athletic cede a Andoni Gorosabel al Espanyol
El lateral derecho de Mondragón jugará durante la temporada 2026-2027 en el club catalán, que tiene, además, sobre el futbolista una opción de compra obligatoria sujeta a objetivos.
Iñaki Williams y Unai Simón hablan sobre el problema con el club
Los jugadores del Athletic Club Iñaki Williams y Unai Simón han hablado sobre cómo está la situación actual entre los jugadores y el club. Han destacado que el descontento "no es solo de los jugadores" y que tienen una conversación pendiente.
Iñaki Williams: “Este es el camino a seguir"
El jugador del Athletic Club ha hablado sobre la victoria ante el Celta (0-2) en la 3ª jornada de LaLiga EA Sports. Se ha mostrado contento por el buen partido realizado por el equipo, sobre todo en la primera parte.
El Athletic espanta los fantasmas ganando al Celta (0-2)
Con una primera parte espectacular y con goles de Berenguer y Navarro, los 'leones' han sido muy superiores al rival y han logrado la primera victoria de la temporada.