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Amaitu da Athleticen eta Vencedorren arteko lotura

Errekaldeko erdilariak amaiera eman dio Athleticeko etapari, 82 partida ofizial jokatuta eta Superkopa bat irabazita.

Unai Garailea. Irudia: Athletic Club
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AGENCIAS | KIROLAK EITB

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Unai Vencedorrek eta Athletic Clubek euren bideak banandu dituzte, hainbat denboraldren ondoren. 25 urteko erdilariak 82 partida jokatu ditu talde zuri-gorrian, baita Superkopako titulua irabazi ere.

Santutxu FC taldetik heldu ostean Lezaman hazi eta Baskoniatik igaro gabe iritsi zen Bilbao Athleticera. 2019/20 denboraldian egin zuen debuta lehen taldearekin, Gaizka Garitanoren agindupean. Marcelino Garcia Toralekin titular gisa jokatu zuen Bartzelonaren aurkako Superkopako finalean.

Azken denboraldietan, Bilbotik urrun jarraitu du, ondoz-ondoko hiru denboralditan jarraian, utzita. Hala nola, Eibarren, Santanderreko Racingen eta Levanten.

Klubean egindako ibilbidean erakutsitako "konpromisoagatik eta dedikazioagatik" eskerrak eman dizkio Athleticek, eta bere etorkizun pertsonal zein profesionalean "zorterik onena" opa dio.

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