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El Athletic y Vencedor separan sus caminos

El centrocampista de Rekalde pone fin a su etapa en el Athletic con 82 partidos oficiales disputados y una Supercopa en su palmarés.
Unai Vencedor. Imagen: Athletic Club
Euskaraz irakurri: Amaitu da Athleticen eta Vencedorren arteko lotura
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AGENCIAS | KIROLAK EITB

Última actualización

Unai Vencedor y el Athletic Club separan sus caminos después de varias temporadas vinculados. El centrocampista, de 25 años, pone fin a su etapa como rojiblanco con 82 partidos disputados y el título de la Supercopa.

Formado en Lezama tras llegar desde el Santutxu FC, Vencedor alcanzó el Bilbao Athletic sin pasar por el Basconia y debutó con el primer equipo en la temporada 2019/20 bajo las órdenes de Gaizka Garitano. Con Marcelino García Toral ganó protagonismo y llegó a ser titular en la final de la Supercopa ante el FC Barcelona.

En las últimas temporadas, el centrocampista ha continuado su carrera lejos de Bilbao mediante tres cesiones consecutivas al Eibar, al Racing de Santander y al Levante, donde ha competido en LaLiga EA Sports.

El Athletic agradece su "compromiso y dedicación" durante su trayectoria en el club y le ha deseado "la mejor de las suertes" en su futuro personal y profesional.

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