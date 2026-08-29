CELTA VS ATHLETIC
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Terzicek ez du “distrakziorik" nahi jokalariek klubarekin duten gatazkagatik

Iragarkia
LEZAMA (BIZKAIA), 29/08/2026.- El entrenador del Athletic Club de Bilbao, Edin Terzic, ofrece una rueda de prensa este sábado, previa al partido liguero que disputará su equipo el domingo ante el Celta en el estadio Abanca Balaidos. EFE/Javier Zorrilla
18:00 - 20:00
Edin Terzic. Argazkia: EFE
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Azken eguneratzea

Edin Terzic Athleticeko entrenatzaileak azpimarratu du ez duela "zelaian distrakziorik" nahi Celtaren aurka, bere futbolariek klubeko agintariekin duten gatazkaren ondorioz, osteguneko Bartzelonaren aurkako partidaren ondoren jakin zena.

Futbola Athletic Club Edin Terzić EA Sports Liga

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Robert Navarro Atalantaren aurka (aurredenboraldia)
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Athleticek porrot batekin itxi du denboraldiaurrea Atalantaren aurka

Athletic Clubek 1-0 galdu du Bergamon, talde zuri-gorriak 2026-27 denboraldia ofizialki hasi aurretik Sevillaren aurka Bilbon jokatu duen zortzi partiduen azken prestaketa partidan. Nicola Zalewski internazional poloniarrak bigarren zatia hasi eta berehala sartutako golari esker irabazi du partida Italiako taldeak, Athleticek ezin izan du aurreko denboraldiko Txapeldunen Ligan lortutako garaipena errepikatu.

Edin Terzic (Athletic)
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Edin Terzic: “Zaleen zirrara eta babesa antzematen ditut, klubarekiko duten lotura; lanerako jarrera oso ona da”

Athleticek abuztuaren 22an ekingo dio lehiari 2026-2027 denboraldian, EA Sports Ligan, San Mamesen, Sevilla aurkari; horretarako bederatzi egun gelditzen direla, EITBk Edin Terzic zuri-gorrien entrenatzaile berria elkarrizketatu du. “Guk, Ligako beste hainbat taldek bezala, Europan jokatzea dugu helburu”, adierazi du, “eta hitzeman ahal dut gogor lan egingo dugula horretarako”.

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