Athleticeko jokalariak ez ziren hedabideengana joan Bartzelonan “klubeko barne arazo batengatik"
Bilboko taldeko errektoreek klubeko langileei San Mameseko partidetarako gonbidapenak kentzea erabaki ondoren gertatu zen, besteak beste, lehen taldeko kideei. Ligak Athletic zigortuko du gertatutakoagatik, jokalariak agertzera behartuta baitaude.
Athleticeko futbolariek komunikabideei jaramonik ez egitea erabaki zuten Bartzelonaren aurkako partidaren ostean, "klubeko barne arazo batengatik".
Ez jokalariek ez arduradunek, oraingoz, ez dute xehetasun gehiagorik eman arazo horren jatorriari buruz. Izan ere, azken egunotan jakin da San Mameseko partidetarako gonbidapenak kendu dizkietela klubeko langileei, besteak beste, lehen taldeko kideei.
Edin Terzic entrenatzaileak Camp Nouko prentsa aretoan agerraldia egin aurretik, klubeko komunikazio arduradunetako batek kazetariei jakinarazi zien "jokalariek klubeko barne arazo batengatik hartu duten erabakia" zela.
Bestalde, Ligak Athletic zigortuko du gertatutakoagatik, jokalariak partiden ostean hedabideen aurrean agertzera behartuta daudelako.
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Julen Agirrezabala, Racing Santanderrera
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