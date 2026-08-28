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Athleticeko jokalariak ez ziren hedabideengana joan Bartzelonan “klubeko barne arazo batengatik"

Bilboko taldeko errektoreek klubeko langileei San Mameseko partidetarako gonbidapenak kentzea erabaki ondoren gertatu zen, besteak beste, lehen taldeko kideei. Ligak Athletic zigortuko du gertatutakoagatik, jokalariak agertzera behartuta baitaude.

BARCELONA, 27/08/2026.- El centrocampista del Barcelona Pedri (d) pelea un balón con el centrocampista del Athletic Mikel Jauregizar durante el partido de la primera jornada de LaLiga que FC Barcelona y Athletic Club de Bilbao disputan este jueves en el Camp Nou. EFE/Enric Fontcuberta
Jaureguizar partidan zehar. Argazkia: EFE
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AGENCIAS | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Athleticeko futbolariek komunikabideei jaramonik ez egitea erabaki zuten Bartzelonaren aurkako partidaren ostean, "klubeko barne arazo batengatik".

Ez jokalariek ez arduradunek, oraingoz, ez dute xehetasun gehiagorik eman arazo horren jatorriari buruz. Izan ere, azken egunotan jakin da San Mameseko partidetarako gonbidapenak kendu dizkietela klubeko langileei, besteak beste, lehen taldeko kideei.

Edin Terzic entrenatzaileak Camp Nouko prentsa aretoan agerraldia egin aurretik, klubeko komunikazio arduradunetako batek kazetariei jakinarazi zien "jokalariek klubeko barne arazo batengatik hartu duten erabakia" zela.

Bestalde, Ligak Athletic zigortuko du gertatutakoagatik, jokalariak partiden ostean hedabideen aurrean agertzera behartuta daudelako.

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