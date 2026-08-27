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Athletic ez dago ados Apelazioarekin, Yuriren aldeko errekurtsoa ezesteagatik

Klubak gogorarazi du joan den asteartean argitaratutako Epaileen Batzorde Teknikoaren analisiak ondorioztatu zuela jokalaria kanporatzeko ekintza "txartelik gabeko jaurtiketa libre zuzenarekin" konpondu behar zela.
BILBAO, 22/08/2026.- El árbitro pita falta ante jugadores de ambos equipos durante el partido de LaLiga entre el Athletic y el Sevilla, este sábado en el estadio de San Mamés. EFE/ Luis Tejido
Yuri egotzia izan zen Sevillaren aurkako partidan. Argazkia: EFE.
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Athletic Clubek ohar bat bidali du Apelazio Batzordeak "CTAren erabaki ofizialean oinarrituta" aurkeztutako errekurtsoa ez onartzeko "arrazoiekin bat ez datorrela" adierazteko. Izan ere, Yuri Berchichek Sevillaren aurka ikusi zuen txartel gorriagatik jarritako zigorra saihesteko aurkeztu du errekurtsoa, eta atzelariak gaurko Bartzelonaren aurkako partida jokatu ahal izateko.

Klubak gogorarazi duenez, joan den asteartean argitaratutako Epaileen Batzorde Teknikoaren analisiaren arabera, jokalaria kanporatzeko ekintza "txartelik gabeko jaurtiketa libre zuzenarekin" konpondu behar zen, eta "VARak esku hartu behar zuen", "zelaiko arbitroaren akats argi eta nabarmena" zuzentzeko.

"Eskumena duen organo teknikoak txartel gorria arbitroaren akatstzat jo ondoren, uste dugu Apelazio Batzordeak kontuan hartu behar zuela azken ebazpenean", dio oharrak.

"Athletic Clubek aurkeztutako helegitea ezesteak agerian utzi du irizpide tekniko ofizialaren eta mantendutako diziplina-ondorioaren arteko kontraesana, azken hori zalantzarik gabe okertzat jo den erabaki batean oinarritu baita. Ez dago zalantzarik, ezta bi bertsio berdin sinesgarri ere: txartel gorria baztertzen duen eta akats nabarmena berariaz aitortzen duen adierazpen tekniko ofiziala da. Eta adierazpen hori, modu kontraesankorrean eta gure ustez bidegabean, ez da kontuan hartu.", gaineratu du.

Athleticek deitoratu duenez, "horrek esan nahi du eragindako kaltea bikoitza dela: lehenik, Athletic Clubek jokalari bat gutxiagorekin jokatu behar izan zuelako Sevillaren aurkako partidaren zatirik handienean; eta orain, partida bateko etete-zigor gehigarria betetzeak akats bera —dagoeneko atzeraezina dena— bigarren jardunaldi batera hedatzea baino ez duelako eragiten".

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