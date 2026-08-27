Athletic esku-hutsik irten da Camp Noutik (2-0)
Bigarren porrota jaso du Edin Terzicen taldeak bi jardunalditan, gaurkoan Bartzelonaren aurka galduta. Raphinha eta Fermin izan dira golegileak, nahiz eta Unai Simonek lan bikaina egin duen bilbotarren aldetik.
Athleticek 2-0 galdu duBartzelonaren aurka Camp Noun jokatutako partidan, Ligako 1. jardunaldiari zegokion partidan. Talde bilbotarra Kataluniako hiriburuan aurkeztu da larunbatean Sevillaren aurka San Mamesen galdu eta gero, eta ezin izan dio buelta eman Ligako estreinaldiko zapore txarrari.
Eta hori Edin Terzicek bost nobedade aurkeztu dituela larunbatean Sevillaren aurka jokatutako hamaikakoarekin alderatuta. Horrela, Rincon, Laporte, Johaneko, Jauregizar eta Nico Williams hasieratik zelairatu dira, Areso, Paredes, zigortuta zegoen Yuri eta Berenguerren kaltetan.
Bi taldeak defentsako lerroak oso goian jartzen saiatu dira, presio handia egin ahal izateko. Horrek zelai erdian oso tarte txikian jokatzea eragin du.
Bartzelonak izan ditu abagune argienak lehen zatian, eta Raphinhak buruz egindako errematea Unai Simonen zutoinean jo du 24. minutuan. Lehenago, Lamine Yamalen erremate bat atera du atezain arabarrak, eta Pedrik ere ikusi du gol bat baliorik gabe uzten ziotela Yamal bera jokoz kanpo zegoelako minutu batzuk geroago gertatu den jokaldian.
Zurigorrien aukerarik argiena, gaur debuta egin duen Johaneko gaztearen jaurtiketa gurutzatu bat izan da 37. Minutuan. Minutu bat geroago iritsi da Barçaren gola, Pedrik Raphinharekin konektatu duenean brasildarra bakarrik uzteko Unai Simonen aurrean. Dotore amaitu du jokaldia Bartzelonako aurrelariak.
Atsedenaldira iritsi aurretik, Unai Simonek etxekoen bigarrena salbatu du Lamine Yamalen aurka. Athleticen atezainak gelditu bikaina egin du.
Bigarren zatia, lehenengoaren antzera hasi da, Barçak iritsiera arriskutsuak izan baititu. Hala ere, Gordonek, gora joan zaion ezkerrarekin egindako jaurtiketa batekin, eta Lamine Yamalek, baloia langara bota duenak, ezin izan dute abantaila handitu.
Terzicek Robert Navarro, Adama Boiro, Gerenabarrena eta Berenguer bezalako jokalariei sarrera ematea erabaki du eta Athleticek behar zuen indarra lortu du. Horrela, 74. Minutuan Sancet markagailua berdintzeko zorian izan da Joan Garciaren zutoina jo duen jaurtiketa batekin.
Bartzelonan funtsezkoa izan da Adeyemiren sarrera bigarren zatian. 81. Minutuan erdiraketa bat jarri du, Laportek ez du ondo urrundu eta bigarren gola erretiluan utzi dio Fermini.
87. minutuan Unai Simonek etxekoen hirugarren gola eragotzi du Adeyemiren erremate bati geldiketa bikaina eginez. Athleticeko atezainak lan bikaina egin du, talentu handiko ekintzak utziz partida osoan zehar.
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Osok, Ejukek eta Isaacek sartu dituzte Sevillaren golak, eta Paredesek lortu du etxekoena. Athletic hamar futbolarirekin aritu da hamargarren minututik, Yuriri txartel gorria atera baitiote, eta lehenengo eta hirugarren goletan huts egin du. Gerenabarrena hasierako hamaikakoan izan da, eta aurreneko aldiz jokatu du talde zuri-gorriarekin, baita Rinconek ere.
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