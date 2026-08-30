Athleticek dotore ekin dio Ligari, Badalona garaituta (3-1)
Athletic 3-1 nagusitu da igande honetan Badalonaren aurka Lezaman jokatu den F Moeve Ligako lehen jardunaldiko partidan. Victor Marin bikain estreinatu da zuri-gorrien aulkian. Pinedok, Azkonak eta Amezketak egin dituzte etxekoen golak.
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Terzicek ez du “distrakziorik" nahi jokalariek klubarekin duten gatazkagatik
Edin Terzic Athleticeko entrenatzaileak azpimarratu du ez duela "zelaian distrakziorik" nahi Celtaren aurka, bere futbolariek klubeko agintariekin duten gatazkaren ondorioz, osteguneko Bartzelonaren aurkako partidaren ondoren jakin zena.
Athleticeko jokalariak ez ziren hedabideen aurrean agertu Bartzelonan “klubeko barne arazo batengatik"
Athleticeko agintariek klubeko langileei (lehen taldeko kideei, besteak beste) San Mameseko partidetarako gonbidapenak kentzea erabaki ondoren gertatu zen. Ligak Athletic zigortuko du, jokalariak prentsaren aurrean agertzera behartuta baitaude.
Athletic esku-hutsik irten da Camp Noutik (2-0)
Bigarren porrota jaso du Edin Terzicen taldeak bi jardunalditan, gaurkoan Bartzelonaren aurka galduta. Raphinha eta Fermin izan dira golegileak, nahiz eta Unai Simonek lan bikaina egin duen bilbotarren aldetik.
Athletic ez dago ados Apelazioarekin, Yuriren aldeko errekurtsoa ezesteagatik
Klubak gogorarazi du joan den asteartean argitaratutako Epaileen Batzorde Teknikoaren analisiak ondorioztatu zuela jokalaria kanporatzeko ekintza "txartelik gabeko jaurtiketa libre zuzenarekin" konpondu behar zela.
Edin Terzic: “Talde askok sufritzen dute Camp Noun”
Athleticen entrenatzaile alemaniarrak Bartzelonaren partidaren aurkako atarian hitz egin du eta taldea nola iritsiko den aztertu du. Yuri, Vivian, Egiluz eta Prados gabe arituko dira Camp Noun.
Beñat Gerenabarrena, debuta egin ostean: “Txikitatik amestu dudan gauza bat da; pena emaitza ez dela nahi genuena izan”
Erdilari lekeitiarra hasierako hamaikakoan aritu da, Peio Canalesekin batera, 2026-2027 denboraldiko EA Sports Ligan Athleticek jokatu duen lehen partidan. Gerenabarrena ondo ibili da, baina Athleticek 1-3 galdu du Sevillaren aurka, San Mamesen, lehen minutuetatik hamar jokalarirekin jokatu eta gero.
Athleticek porrot mingarria jaso du Sevillaren aurka San Mamesen, Edin Terzicen debutean (1-3)
Osok, Ejukek eta Isaacek sartu dituzte Sevillaren golak, eta Paredesek lortu du etxekoena. Athletic hamar futbolarirekin aritu da hamargarren minututik, Yuriri txartel gorria atera baitiote, eta lehenengo eta hirugarren goletan huts egin du. Gerenabarrena hasierako hamaikakoan izan da, eta aurreneko aldiz jokatu du talde zuri-gorriarekin, baita Rinconek ere.
Edin Terzic: “Uste dut prest gaudela, entrenamenduetan eta lagunartekoetan erakutsi dugu”
Athleticek bihar hasiko du denboraldia Sevillaren aurka San Mamesen (17:00etan). Edin Terzic enrenatzeileak Nico Williams minik gabe ari dela entrenatzen esan du, baina Vivian ez dagoela jokatzeko prest. Taldea ondo dagoela uste du lehiaketa hasteko.
Athleticek porrot batekin itxi du denboraldiaurrea Atalantaren aurka
Athletic Clubek 1-0 galdu du Bergamon, talde zuri-gorriak 2026-27 denboraldia ofizialki hasi aurretik Sevillaren aurka Bilbon jokatu duen zortzi partiduen azken prestaketa partidan. Nicola Zalewski internazional poloniarrak bigarren zatia hasi eta berehala sartutako golari esker irabazi du partida Italiako taldeak, Athleticek ezin izan du aurreko denboraldiko Txapeldunen Ligan lortutako garaipena errepikatu.