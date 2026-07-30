Peio Canales: “Vuelvo como un jugador mejorado al Athletic, de manera diferente”

Así, el Athletic se ha alzado con el Trofeo Costa Esmeralda, en el estadio de San Lorenzo, en Laredo, al imponerse con autoridad, en un encuentro en el que el conjunto bilbaíno se ha mostrado muy superior y en el que sólo los palos han impedido que hubiera más goles. Guruzeta ha adelantado al Athletic en la primera parte. Tras el descanso, Sancet ha marcado el segundo gol rojiblanco, y el último lo ha marcado Johaneko.