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El Athletic supera al Sestao River en Las Llanas, en su tercer test de pretemporada (0-2)

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SESTAO (VIZCAYA), 22/07/2026.- Los jugadores del Athletic celebran tras marcar el 0-1 durante el encuentro amistoso de pretemporada entre Sestao River y Athletic Club Bilbao celebrado este miércoles en Sestao (Vizcaya). EFE/ Luis Tejido
18:00 - 20:00

Los jugadores del Athletic celebran el primer gol, obra de Guruzeta. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Bideoa: Athleticek Sestao Riverri irabazi dio, denboraldiaurreko hirugarren partidan (0-2)
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KIROLAK EITB

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Cerca de 4000 aficionados han llenado las gradas. Los de Edin Terzic han logrado la victoria con goles de Gorka Guruzeta y Oihan Sancet. El próximo encuentro será ante el Eibar el sábado en Zamudio.

Fútbol Athletic Club Edin Terzić Oihan Sancet

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