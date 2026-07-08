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Edin Terzicek aurreneko aldiz zuzendu du entrenamendua Lezaman

Iragarkia
Athletic
18:00 - 20:00
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Asteartean aurkeztu zuten entrenatzaile alemaniarraren esanetan, Athleticeko 29 jokalari aritu dira, denboraldiaurrean lehenengoz, klub zuri-gorriaren instalazioetan.

Futbola Lezamako kirol instalazioak Edin Terzić Athletic Club

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