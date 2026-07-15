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El Athletic ya se entrena a las órdenes de Víctor Martín: “Quiero conseguir un equipo valiente, agresivo, divertido de ver”

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Athletic lanean
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Athletic lanean hasi da, Victor Martinen esanetara: “Talde ausarta, erasokorra, joko alaia eta ikusgarria duena nahi dut”
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J. E. R. | KIROLAK EITB

Última actualización

El equipo vizcaíno ha llevado a cabo su primera sesión de trabajo, en Lezama, con su nuevo técnico. Irene Oguiza, una de las capitanas, ha destacado la importancia de que las futbolistas se adapten, en esta pretemporada, al cuerpo técnico que acaba de llegar al club. 

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