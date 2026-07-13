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Josean Lekue asegura que Nico está “sano" y reconoce que la temporada pasada fue “la peor de las últimas once" a nivel médico

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18:00 - 20:00
Josean Lekue, jefe de los servicios médicos del Athletic. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Josean Lekue Athleticeko zerbitzu medikoen buruak Nico Williamsi eta 2025-2026 denboraldiko balantzeari buruz egindako adierazpenak
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E. L. H. | KIROLAK EITB

Última actualización

El jefe de los servicios médicos del Athletic ha añadido que, sin embargo, "con una metodología de trabajo similar", la temporada 2024-2025, en la que el Athletic acabó cuarto y jugó las semifinales de la Liga Europa, "fue la mejor" de ese mismo periodo de más de una década.

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