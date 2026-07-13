Josean Lekue asegura que Nico está “sano" y reconoce que la temporada pasada fue “la peor de las últimas once" a nivel médico
El jefe de los servicios médicos del Athletic ha añadido que, sin embargo, "con una metodología de trabajo similar", la temporada 2024-2025, en la que el Athletic acabó cuarto y jugó las semifinales de la Liga Europa, "fue la mejor" de ese mismo periodo de más de una década.
Te puede interesar
El Athletic confirma el traspaso de Urko Izeta al Cádiz
Izeta, de 27 años, jugó la pasada temporada 16 partidos oficiales a las órdenes de Ernesto Valverde, solo tres de ellos como titular, y marcó un gol.
Maddi Torre renueva por una temporada con el Athletic, hasta 2027
La central de 30 años, nacida en San Sebastián y criada en Sopela, salió del Athletic en 2016, tras ganar la Liga de la temporada 2015-2016, y regresó al club rojiblanco en 2023: “Tengo la energía de cuando tenía 18 años, la misma ambición”, ha destacado, tras renovar.
Familia, amigos y exjugadores del Athletic despiden al mítico portero rojiblanco, Carmelo Cedrún
Entre los asistentes estaban presentes directivos del club bilbaíno con su presidente Jon Uriarte a la cabeza, y un importante elenco de exjugadores del Athletic como Dani, Andoni Goikoetxea o José Ángel Iribar, al que Cedrún cedió el cuidado de la portería rojiblanca en su retirada.
Edin Terzic dirige su primer entrenamiento en Lezama
A las órdenes del técnico alemán, que fue presentado el martes, 29 jugadores del Athletic han trabajado, por primera vez en esta pretemporada, en las instalaciones del club rojiblanco.
El Athletic traspasa a Unai Gómez al Udinese
El centrocampista de Bermeo, de 23 años, deja el club rojiblanco después de jugar 117 partidos oficiales con su primer equipo, en el que debutó en 2023. El Athletic ha precisado que ingresa una cantidad fija por la transferencia y que se reserva variables económicas por objetivos, porcentaje de futura venta y derecho de tanteo.
Edin Terzic, en su presentación como nuevo entrenador del Athletic: “La primera respuesta es Lezama”
El técnico alemán ha llevado a cabo, este martes, su primera comparecencia como técnico del equipo rojiblanco, en Bilbao. Terzic ha destacado que no ha pedido ningún fichaje, porque cree que cuenta con una buena plantilla a su disposición, y ha enfatizado su ilusión por trabajar en el Athletic y por dirigir a sus jugadores en San Mamés.
Gorosabel, primer lesionado de la pretemporada del Athletic
El lateral rojiblanco presenta "una lesión moderada en el aductor largo derecho", y queda "pendiente de evolución", según el parte médico publicado por el club.
El Athletic comienza la pretemporada, con los primeros exámenes médicos para los jugadores
A las órdenes del nuevo entrenador, Edin Terzic, los futbolistas del equipo rojiblanco han comenzado a pasar, en Lezama, las habituales revisiones médicas de cada inicio de campaña.
Fallece el mítico portero del Athletic Carmelo Cedrún
Carmelo, campeón de Liga y de Copa con el equipo vasco, jugó durante catorce temporadas en el club bilbaíno, entre las campañas 1950-1051 y 1963-1964. En total, disputó 404 partidos oficiales con el Athletic, donde sucedió a Raimundo Pérez Lezama y dio el relevo a José Ángel Iribar. Ha fallecido a los 95 años.