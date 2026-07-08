Funeral en Durango
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Familia, amigos y exjugadores del Athletic despiden al mítico portero rojiblanco, Carmelo Cedrún

Publicidad
Andoni-Cedrun-en-entierro-Carmelo-Cedrun-su-padre
18:00 - 20:00
Andoni Cedrún en el funeral de su padre junto a Daniel Ruiz Bazán, entre otros. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Carmelo Cedrun Athleticeko atezain mitikoaren hileta-elizkizuna
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

Entre los asistentes estaban presentes directivos del club bilbaíno con su presidente Jon Uriarte a la cabeza, y un importante elenco de exjugadores del Athletic como Dani, Andoni Goikoetxea o José Ángel Iribar, al que Cedrún cedió el cuidado de la portería rojiblanca en su retirada.

Fútbol Athletic Club

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X