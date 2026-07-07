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Edin Terzic, en su presentación como nuevo entrenador del Athletic: “La primera respuesta es Lezama”

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Edin Terzic (Athletic)
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Edin Terzic Athleticen entrenatzaile berria, bere aurkezpenean: “Lehenengo erantzuna Lezama da”
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J. E. R. | KIROLAK EITB

Última actualización

El técnico alemán ha llevado a cabo, este martes, su primera comparecencia como técnico del equipo rojiblanco, en Bilbao. Terzic ha destacado que no ha pedido ningún fichaje, porque cree que cuenta con una buena plantilla a su disposición, y ha enfatizado su ilusión por trabajar en el Athletic y por dirigir a sus jugadores en San Mamés.

Fútbol Edin Terzić San Mamés LaLiga EA Sports Mercado de Fichajes Instalaciones de Lezama Athletic Club

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