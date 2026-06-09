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Jon Uriarte, sobre la temporada 2025-2026 para el Athletic masculino: “Ha sido decepcionante”

Jon Uriarte eta Mikel Gonzalez (Athletic)
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Jon Uriarte, Athleticeko gizonezkoen taldeak 2025-2026 denboraldian egindakoaz: “Etsigarria izan da”
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J. E. R. | KIROLAK EITB

Última actualización

El presidente del club bilbaíno y Mikel González, director de Fútbol de la entidad, han comparecido, este martes, en San Mamés, para realizar un balance de la campaña. Uriarte y González, además de analizar lo realizado por el primer equipo masculino del Athletic, se han referido al nuevo entrenador, Edin Terzic, y a Nico Williams, entre otros nombres propios.

Fútbol Jon Uriarte Mikel González LaLiga EA Sports Nico Williams Edin Terzić Athletic Club

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