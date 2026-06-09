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Jon Uriarte, sobre el equipo femenino: “Hay que intentar mantener el talento que tenemos”

Jon Uriarte, Athleticeko presidentea
18:00 - 20:00
Jon Uriarte, presidente del Athletic, en la rueda de prensa de esta mañana
Euskaraz irakurri: Jon Uriarte, nesken taldeaz: “Saiatu behar gara dugun talentua mantentzen”
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KIROLAK EITB

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El presidente del Athletic Club, Jon Uriarte, ha valorado este martes en rueda de prensa la temporada realizada por el equipo femenino y ha reconocido que ha sido peor de lo previsto. 

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Jon Uriarte, sobre la temporada 2025-2026 para el Athletic masculino: “Ha sido decepcionante”

El presidente del club bilbaíno y Mikel González, director de Fútbol de la entidad, han comparecido, este martes, en San Mamés, para realizar un balance de la campaña. Uriarte y González, además de analizar lo realizado por el primer equipo masculino del Athletic, se han referido al nuevo entrenador, Edin Terzic, y a Nico Williams, entre otros nombres propios.
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