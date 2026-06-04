Unai Egiluz, operado por segunda vez de la rodilla derecha

El jugador del Athletic Club Unai Egiluz ha sido operado de la rodilla derecha para sustituir la plastia que le fue implantada hace diez meses en una operación anterior y rota el pasado 14 de mayo en un entrenamiento.



La intervención ha sido un "éxito", según detalló el club bilbaíno y, si no se producen contratiempos, el central vizcaíno será dado de alta el jueves para comenzar un proceso de recuperación que se desarrollará durante varios meses.



Egiluz se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en el amistoso de pretemporada frente al Racing disputado el 30 de julio del pasado año.



Tras pasar por el quirófano el 6 de agosto se incorporó al grupo al mediados de febrero y aunque no llegó a reaparecer fue convocado por Ernesto Valverde en dos partidos de Liga hasta que se produjo la nueva lesión.