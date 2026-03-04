Copa del Rey
Rego: "Entrar en la final habría sido lo más bonito de la temporada"

Alejandro Rego
18:00 - 20:00
Alex Padilla. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Padilla: "Dena eman dugu eta burua altxatzea bakarrik geratzen da"
author image

EITB

Última actualización

El jugador del Athletic habla de la semifinal de la vuelta de la Copa del Rey perdida ante la Real Sociedad.

Fútbol Athletic Club Copa del Rey

