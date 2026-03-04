Valverde: "Nos han faltado más llegadas para tener opción de remontar la eliminatoria"
El técnico del Athletic ha reconocido que la Real Sociedad ha estado "contundente en defensa" y que a sus jugadores "les ha costado superar su presión". El entrenador rojiblanco cree que "no se ha decidido la semifinal por el penalti" pitado por el colegiado.
Rego: "Entrar en la final habría sido lo más bonito de la temporada"
El jugador del Athletic habla de la semifinal de la vuelta de la Copa del Rey perdida ante la Real Sociedad.
Valverde: "Nuestra intención es ir claramente a ganar"
"Los argumentos de cada equipo son diferentes, tenemos estilos distintos", ha señalado el entrenador del Athletic, al analizar, en la víspera de su disputa, el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey ante la Real Sociedad.
La Peña Athletic Dos Hermanas Oscar de Marcos sueña con otra final en Sevilla
La peña sevillana tiene 73 socios y aproximadamente la mitad no tiene ningún tipo de vínculo con Euskal Herria. Saben que la clasificación está complicada, pero no pierden la fe. En las anteriores finales jugadas en la capital hispalense se hicieron notar; animaron las calles con su charanga e, incluso, pasearon una gabarra por el Guadalquivir.
Itxaso Uriarte, tras dejar el fútbol: "Te da mucha pena, y más acabar por lesiones, la nostalgia sigue quedando"
Uriarte ha completado una brillante y prolongada carrera en la élite, entre la Real Sociedad y el Athletic. Además de su notable trabajo sobre el campo, en el vestuario también ha sido un referente, para sus compañeras más jóvenes.
Julen Agirrezabala sufre una lesión en el menisco
El guardamenta de Errenteria, que no juega con el Valencia desde que se lesionara muscularmente el pasado enero, ha vuelto a sufrir un nuevo contratiempo a nivel físico que lo podría mantener alejado de los terrenos de juego lo que resta de temporada.
Jauregizar: "Podemos darle la vuelta, somos capaces"
El centrocampista rojiblanco ha asegurado haberse recuperado ya de su lesión en la rodilla: "fue un susto bastante grande". En lo que respecta al decisivo derbi copero de este miércoles en Anoeta, el mediocentro de Bermeo cree que tienen que salir "motivados, con ganas de comernos a todos".
Williams: “Es una lástima que necesitemos que nos den el primer golpe para sacar nuestro mejor nivel”
Declaraciones de Iñaki Williams, jugador del Athletic Club, tras empatar 1-1 contra el Rayo Vallecano en la 26.ª jornada de LaLiga EA Sports.
Unai Simón mantiene vivo al Athletic en Vallecas (1-1)
Los de Valverde han rescatado un punto en Vallecas gracias a un golazo de Iñaki Williams y las paradas decisivas de Unai Simón, frenando al Rayo Vallecano, que se había adelantado con un tanto de Jorge de Frutos.
Lerga: "Aprovecharemos el parón liguero para relajar la mente"
Tras el parón de las próximas dos semanas, el Athletic quiere dar continuidad a la Liga F Moeve con fuerzas renovadas. Su entrenador, Javi Lerga, ha valorado los resultados en los últimos partidos.