Copa del Rey
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Valverde: "Nos han faltado más llegadas para tener opción de remontar la eliminatoria"

Valverde-Real-Athletic-semifinal-Copa
18:00 - 20:00
El entrenador del Athletic, Ernesto Valverde, tras caer ante la Real Sociedad en Anoeta. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Ernesto Valverderi elkarrizketa Errege Kopako finalerdietako itzuliko partidan Athleticek Realaren aurka 1-0 galdu ostean
author image

EITB

Última actualización

El técnico del Athletic ha reconocido que la Real Sociedad ha estado "contundente en defensa" y que a sus jugadores "les ha costado superar su presión". El entrenador rojiblanco cree que "no se ha decidido la semifinal por el penalti" pitado por el colegiado.

Fútbol Anoeta Athletic Club Copa del Rey Ernesto Valverde Otras competiciones de fútbol

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X