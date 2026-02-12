FIFA
FIFAk Athletic sartu du bere zerrenda beltzean, eta 2028ra arte fitxatzea galaraziko lioke

Balizko zigorrak fitxaketak egin ahal izateko hiru leiho barne hartuko lituzke. Hala ere, baliteke talde zuri-gorriak urraketa garaiz zuzentzea, eta inolako ondoriorik ez izatea. Zentzu horretan,  Ibaigaineko iturriek ziurtatu dutenez, Athletic zerrenda horretan sartzeak "ez du zigorrik ekarriko".

Jon Uriarte Athleticeko presidentea eta Mikel Gonzalez kirol zuzendaria. Artxiboko irudia: EITB

EITB

Azken eguneratzea

Futboleko Nazioarteko Federazioak (FIFA) "baneatutako" kluben zerrendan sartu du Athletic. Zigorrak – atzo, asteazkena, indarrean sartu zen – hiru fitxaketa-leihori eragingo lieke, eta horrek hurrengo bi udak eta 2026-27 denboraldiko negua ekarriko lituzke, 2027-28ko negura arte iritsiz.

Ia egunero eguneratzen den zerrenda da. Athleticez gain, munduko futbolaren erakunde gorenak Libiako bi talde eta Venezuelako bat sartu ditu zerrenda horretan. Gaur Argentinako talde historiko bat ere sartu du, Banfield. Espainiako Estatuan Algeciras eta Velez ere daude zerrenda horretan.

FIFA Registration Ban List, munduko futbola zuzentzen duen erakundearen webgunean kontsulta daitekeena, duela bi urte sartu zen indarrean, gardentasuna sustatzeko eta FIFAren eta bere organo judizialen jarduerei buruzko informazio guztia zabaltzeko.

Ibaiganek ez du azalpen ofizialik eman zerrenda beltz honetan sartu ondoren, baina FIFAren arabera, klubei ezartzeko ahalmena duten diziplina neurrien artean dago jokalariak inskribatzeko debekua.

Hala ere, baliteke talde zuri-gorriak FIFAk eta klubak berak zehaztu ez duten  urraketa garaiz zuzentzea, eta inolako ondoriorik ez izatea. 

Zentzu horretan,  EFE albiste-agentziak kontsultatutako talde zuri-gorriko iturriek ziurtatu dutenez, Athletic zerrenda horretan sartzeak "ez du zigorrik ekarriko" eta "datozen orduetan konponduko diren futbolari baten eskubideen inguruko desadostasuna da".

Iaz antzeko egoeran izan ziren Rayo Vallecano eta Mallorca, eta egun gutxitan konpondu zuten.       

Futbola Jon Uriarte Athletic Club

