La FIFA incluye en su lista negra al Athletic, que se expone a una sanción que le impediría fichar hasta 2028

El Athletic ha sido incluido por la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) en una lista de clubes "baneados". La sanción –que entró en vigor ayer miércoles– afectaría al equipo masculino durante tres ventanas de fichajes, lo que supondría los dos próximos veranos y el invierno de la temporada 2026-27, llegando hasta el invierno de la 2027-28.

Se trata de una lista que se actualiza prácticamente a diario. Además del Athletic, el máximo organismo del fútbol mundial incluyó en ella a dos equipos de Libia y uno de Venezuela. Hoy le ha tocado a un histórico del fútbol argentino como el Banfield. A día de hoy, en el Estado español en esa lista también figuran el Algeciras y Vélez.

La FIFA Registration Ban List, que se puede consultar en la web del organismo que rige el fútbol mundial, entró en vigor hace dos años para fomentar la transparencia y facilitar toda la información en relación con las actividades de la FIFA con sus órganos judiciales.

Ibaigane no ha respondido de manera oficial ante su inclusión en esta 'lista negra', pero según la propia FIFA, la prohibición de inscribir jugadores forma parte de las medidas disciplinarias que tienen facultad para imponer a los clubes.

La sanción que aparece en el caso del Athletic es por tres periodos de fichajes, pero cabe la posibilidad de que el conjunto vizcaíno subsane la presunta infracción, que no ha sido desvelada ni por la FIFA ni por el club.

En ese sentido, fuentes del club rojiblanco consultadas por EFE han aclarado que la entrada del Athletic en esa lista "no va a derivar en sanción alguna" y que se trata de "una discrepancia por unos derechos sobre un futbolista que serán solucionados en las próximas horas".

Un caso parecido sufrieron Rayo Vallecano y Mallorca el año pasado, que resolvieron en pocos días.