Athleticek porrot latza jaso du Sevillan (4-0)

Sevilla-Athletic F Liga
18:00 - 20:00
Sevilla vs Athletic. Argazkia: Athletic
author image

EITB

Azken eguneratzea

Athleticek 4-0 galdu du igande honetan Sevillaren etxean, F Moeve Ligako 19. jardunaldiko partidan. Lehen zatian jarri zaie kontra zuri-gorriei, eta bigarrenean aldaketak egin arren, ez dira markagailua iraultzeko nahikoa izan.

Futbola Emakume kirolariak Athletic Club Golak Moeve F Liga

