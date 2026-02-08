Dura derrota del Athletic en Sevilla (4-0)
El Athletic Club ha perdido por 4-0 este domingo en casa del Sevilla en el partido correspondiente a la 19ª jornada de la Liga F Moeve, un partido que se le ha puesto en contra a lss rojiblancas desde la primera parte y en el que los cambios en la segunda no han influido en el desarrollo del juego.
Te puede interesar
El Athletic sufre demasiado para derrotar al Levante en San Mamés (4-2)
Guruzeta (2), Serrano y Navarro marcaron los goles de la victoria, pero el Levante, con un jugador menos, logró marcar dos goles.
Valverde: "En la semifinal de la Copa todo está abierto y será bonita para los aficionados"
El entrenador del Athletic cree que en dicha eliminatoria "todo está abierto" y será "bonita" para los aficionados. "Tenemos un recuerdo reciente frente a la Real que fue muy complicado para nosotros. Será difícil, habrá tensión... Es una semifinal. Cualquier rival de los que había en el bombo iba a ser complicado" ha señalado.
Ernesto Valverde: "Queda mucho, pero empezamos a hablar de finales"
El Athletic vuelve a LaLiga este domingo para enfrentarse al Levante, en San Mamés. Tras el subidón copero, Ernesto Valverde ha situado el duelo en el terreno de la urgencia competitiva y ha hablado abiertamente de “finales”.
Nico Serrano: "Tenemos la moral para afrontar la semifinal"
El jugador del Athletic Club ha hablado sobre la eliminatoria de las semifinales de la Copa del Rey, que les ha tocado disputar contra la Real Sociedad.
Iñaki Williams: "Estoy contento por Nico porque me ha dicho que está viendo la luz en su lesión"
Iñaki Williams ha dado el pase a semifinales de la Copa del Rey al Athletic este miércoles en Mestalla con un gol en el minuto 96 después de una primera parte en la que el nigeriano Sadiq Umar empató su autogol y una segunda en la que Stole Dimitrievski paró un penalti a Mikel Jauregizar en el 75.
El Athletic se mete en semifinales gracias a un once alternativo y la conexión Williams (1-2)
En la primera parte, los leones se han adelantado en el marcador gracias a un gol en propia meta de Sadiq, que poco después ha empatado el encuentro tras un grosero error de Padilla. Tras el descanso, los rojiblancos han desperdiciado un penalti, pero los Williams han certificado el pase en el descuento.
El Athletic cae con contundencia ante el Atlético Madrid (4-1), y queda eliminado de la Copa de la Reina
Amaiur Sarriegi ha marcado dos goles para su equipo, y ha dado el pase de los otros dos; Ane Azkona, ya en tiempo de prolongación, ha hecho el tanto del Athletic, que se ha visto superado por su rival.
Valverde: “Al Valencia, los veo bien; será difícil, pero no hay nada dicho, hay que escribirlo todo mañana”
El Athletic Club jugará los cuartos de final de la Copa del Rey contra el Valencia, en Mestalla. Valverde tiene claro que “es una oportunidad tanto para ellos como para nosotros” y ha destacado que, aunque ningún equipo se encuentra en su mejor momento, ve bien a los del Valencia.
Jon Uriarte: “Nuestra posición en Liga es muy mala; tenemos que pelear a muerte por sacar 17 puntos más”
El presidente del Athletic ha hecho un balance, este martes, de la situación del equipo rojiblanco en este punto de la temporada. Uriarte también se ha referido a la Copa del Rey y a Nico Williams, entre otros temas, al igual que el director de Fútbol Mikel González.