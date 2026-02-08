LIGA F MOEVE
Dura derrota del Athletic en Sevilla (4-0)

Sevilla-Athletic F Liga
18:00 - 20:00
Sevilla vs Athletic. Foto: Athletic
Euskaraz irakurri: Athleticek porrot latza jaso du Sevillan (4-0)
author image

EITB

Última actualización

El Athletic Club ha perdido por 4-0 este domingo en casa del Sevilla en el partido correspondiente a la 19ª jornada de la Liga F Moeve, un partido que se le ha puesto en contra a lss rojiblancas desde la primera parte y en el que los cambios en la segunda no han influido en el desarrollo del juego.

Fútbol Mujeres deportistas Athletic Club Goles Liga F Moeve

