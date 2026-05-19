Ane Azkonak Athleticen jarraituko du 2028ra arte
Aurrelari nafarrak hamar urte beteko ditu azaroan debuta egin zuenetik, eta bi denboraldiz luzatu du kontratua.
Ane Azkona aurrelari nafarrak Athletic jokatzen segiko du datozen bi denboraldietan, 2028ra arte, klubak astearte honetan baieztatu duenez. Azkonak (27 urte) 2016ko azaroan egin zuen debuta; beraz, 2026-27 denboraldian hamar urte beteko ditu zuri-gorri gisa.
Ikasturte honetan, 200 neurketen langa gainditu du, eta orain arte 208 partida ofizial jokatu ditu Athleticekin: guztira 41 gol sartu ditu.
Ardoi futbol-taldetik iritsi eta berehala egin zuen debuta lehoiekin, 18 urte zituela, Levanteren aurka. Hasieran, lehen eta bigarren taldean ibili zen arren, 2019-20 denboraldia ezkero lehen taldean jokatu du.
Denboraldi honetan, 30 partidatan hartu du parte: 27, F Ligan; bi, Kopan, eta bat, Superkopan. Orotara, zortzi gol sartuta, Azkona da golegile nagusia hirugarren urtez jarraian.
