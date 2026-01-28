El Athletic cae con dignidad ante el Sporting en San Mamés y dice adiós al sueño de la Champions (2-3)

En la primera que ha tenido el Athletic, Sancet ha enviado el balón a la red. Los rojiblancos un mal despeje y un rebote en el área lusa para adelantarse en el marcador y empezar de cara el encuentro. El navarro ha armado la pierna con rapidez y ha batido a Rui Silva de tiro cruzado raso.

Los rojiblancos han comenzado el choque con una presión muy alta y robando el esférico en campo contrario. Sin embargo, el equipo portugués ha encontrado el empate en el segundo córner que ha botado de manera consecutiva. Diomande, de cabeza, ha batido a Simón. Una floja marca de Guruzeta ha facilitado el remate del central costamarfileño, que no ha sido casi incomodado.

El gol de los lisboetas ha apagado San Mamés y domado a los leones, que habían salido con mucho mordiente en los primeros minutos. Pero en un nuevo robo de Guruzeta, el delantero guipuzcoano se ha hecho con el esférico y se ha ido directo al arco rival, su primer remate se ha ido al palo, pero le ha caído el rechace a el mismo, y no ha perdonado para adelantar de nuevo a los de Valverde con su quinto tanto en siete partidos de Champions. El donostiarra ha igualado así al legendario José Luis Artetxe como pichichi del Athletic en la máxima competición continental.

Tras el descanso, los leones de Lisboa han empezado mucho mejor que el Athletic, controlando el juego y prácticamente monopolizando la posesión del balón. El Sporting ha encontrado rápidamente premio en una buena combinación por dentro, que, tras un rechace, ha acabado en las botas de Trincao, que ha superado a Simón desde dentro del área y ha puesto el empate a dos.

Tras el gol del empate, Unai Simón ha hecho una buena a parada a disparo de Geny, y acto seguido un tanto de Suárez ha sido anulado por un fuera de juego muy justito. En el minuto 79, el colegiado ha pitado penalti en una nueva internada de Geny, pero tras ser revisado ha sido anulado. En las imágenes se aprecia claramente que Adama toca el balón.

Alisson Santos ha hecho el 2-3 en una contra, ya en el descuento, cuando el Athletic estaba ya volcado en ataque porque el empate no clasificaba a los bilbaínos.