El Athletic cae con dignidad ante el Sporting en San Mamés y dice adiós al sueño de la Champions (2-3)

Los de Ernesto Valverde se han llegado a poner por dos veces por delante en el marcador gracias a los tantos de Sancet y Guruzeta, que ha marcado su quinto tanto en la competición, pero los lusos han volteado el partido con goles de Diomande, Trincao y Alisson.
BILBAO, 28/01/2026.- El defensa del Sporting Ousmane Diomande (c) celebra su gol con sus compañeros durante el partido de primera ronda de la Liga de Campeones que Athletic Club de Bilbao y Sporting de Portugal disputan hoy miércoles en el estadio de San Mamés. EFE/Miguel Toña

Los portugueses celebran uno de sus tantos ante la decepción de los rojiblancos. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Athletic duin batek Sportingen aurka galdu du San Mamesen eta agur esan dio Txapeldunen Ligako ametsari (2-3)
E. L. H. | EITB

El Athletic ha caído 2-3 ante el Sporting de Portugal en San Mamés y ha quedado eliminado de la Liga de Campeones. Los vizcaínos se han adelantado en dos ocasiones en el marcador, pero los portugueses han igualado la contienda en ambas ocasiones y cuando se sabía que el empate no le valía a los rojiblancos para clasificarse, los lusos han encontrado el tercero en una contra en el descuento. Por el contrario, el Sporting se ha metido en el top 8.

BILBAO, 28/01/2026.- El delantero del Athletic Club Gorka Guruzeta (d) controla el balón junto a Eduardo Quaresma, del Sporting, durante el partido de primera ronda de la Liga de Campeones que Athletic Club de Bilbao y Sporting de Portugal disputan hoy miércoles en el estadio de San Mamés. EFE/Miguel Toña
Resumen y goles del partido Athletic vs. Sporting de Portugal de Liga de Campeones (2-3)

En la primera que ha tenido el Athletic, Sancet ha enviado el balón a la red. Los rojiblancos un mal despeje y un rebote en el área lusa para adelantarse en el marcador y empezar de cara el encuentro. El navarro ha armado la pierna con rapidez y ha batido a Rui Silva de tiro cruzado raso.

Los rojiblancos han comenzado el choque con una presión muy alta y robando el esférico en campo contrario. Sin embargo, el equipo portugués ha encontrado el empate en el segundo córner que ha botado de manera consecutiva. Diomande, de cabeza, ha batido a Simón. Una floja marca de Guruzeta ha facilitado el remate del central costamarfileño, que no ha sido casi incomodado.

El gol de los lisboetas ha apagado San Mamés y domado a los leones, que habían salido con mucho mordiente en los primeros minutos. Pero en un nuevo robo de Guruzeta, el delantero guipuzcoano se ha hecho con el esférico y se ha ido directo al arco rival, su primer remate se ha ido al palo, pero le ha caído el rechace a el mismo, y no ha perdonado para adelantar de nuevo a los de Valverde con su quinto tanto en siete partidos de Champions. El donostiarra ha igualado así al legendario José Luis Artetxe como pichichi del Athletic en la máxima competición continental.

Tras el descanso, los leones de Lisboa han empezado mucho mejor que el Athletic, controlando el juego y prácticamente monopolizando la posesión del balón. El Sporting ha encontrado rápidamente premio en una buena combinación por dentro, que, tras un rechace, ha acabado en las botas de Trincao, que ha superado a Simón desde dentro del área y ha puesto el empate a dos.

Tras el gol del empate, Unai Simón ha hecho una buena a parada a disparo de Geny, y acto seguido un tanto de Suárez ha sido anulado por un fuera de juego muy justito. En el minuto 79, el colegiado ha pitado penalti en una nueva internada de Geny, pero tras ser revisado ha sido anulado. En las imágenes se aprecia claramente que Adama toca el balón.

Alisson Santos ha hecho el 2-3 en una contra, ya en el descuento, cuando el Athletic estaba ya volcado en ataque porque el empate no clasificaba a los bilbaínos.

Alejandro-Rego-Athletic-Sporting-de-Portugal-Champions
Rego: "El equipo ha hecho una Champions muy buena"

- Ficha técnica:

2 - Athletic: Unai Simón; Gorosabel, Paredes, Yuri, Adama; Galarreta (Vesga, m.66), Rego; Unai Gómez (Selton, m.66), Sancet (Berenguer, m.50), Robert Navarro (Nico Serrano, m.81); y Guruzeta (Hierro, m.81).

3 - Sporting de Portugal: Rui Silva; Fresneda, Diomande (Eduado Quaresma, m.54), Inácio (Reis, m.26), Araujo; Hjulmand, Simões (Morita, m.54); Catamo, Daniel Bragança (Pedro Gonçalves, m.54), Trincão (Alisson Santos, m.87); y Luis Suárez.

Goles: 1-0, m.3: Sancet. 1-1, m.12: Diomande. 2-1, m.28: Guruzeta. 2-2, m.62: Trincao. 2-3, m.94: Alisson Santos.

Árbitro: Felix Zwayer (Alemania). Mostró tarjeta amarilla a los locales Unai Gómez (m.34), Guruzeta (m.44), Paredes (m.75) y Vesga (m.82), y a los visitantes Reis (m.29), Araújo (m.39), Joao Simoes (49), Pedro Gonçalves (m.55) y Quaresma (m.86).

Incidencias: Partido de la octava y última jornada de la Fase de Liga de la Liga de Campeones disputado en un San Mamés prácticamente lleno por 52 065 espectadores. Es la segunda mayor asistencia en la historia del estadio tras la de la temporada pasada frente al Glasgow Rangers en Liga Europa (52 114).

Unai Simón Fútbol Athletic Club San Mamés Oihan Sancet Ernesto Valverde UEFA Champions League

