Mikel Vesga, Txapeldunen Ligaz: “Penaz amaitu dugu, baina bizitakoaz pozik; ea azkar bueltatzen garen”

Mikel Vesga.
EITB

Athleticek 2025-2026ko Txapeldunen Ligako azken partida jokatu du gaur Sportingen aurka. 2 eta 3ko emaitzaren ostean Mikel Vesgak Txapeldunen Liga gogorra egin zaiela adierazi du, baina disfrutatu ere egin dutela.

Athletic duin batek Sportingen aurka galdu du San Mamesen eta agur esan dio Txapeldunen Ligako ametsari (2-3)
Txapeldunen Ligako Athletic vs Portugalgo Sporting partidako laburpena eta golak (2-3)
Futbola Athletic Club San Mames Txapeldunen Liga

