Athletic, berriz ere bajaz josita, play-offaren bila San Mamesen babespean
Asteazken honetarako bederatzi baja izango dira, Dani Vivian deialditik kanpo geratu baita azkenean. Sporting Portugalek playoffetarako sailkapena ziurtatuta dauka, baina final-zortzirenetara zuzenean igarotzeko aukerekin iritsiko da San Mamesera.
Athleticek, berriz ere bajaz josita, Txapeldunen Ligako Fasea itxiko du final-zortzirenen atariko play-offaren bila, Sporting Portugalen aurka, San Mamesen babespean.
Bilbon, norgehiagoka honek 2012ko Europa Ligako finalerdia gogora ekarri du. Talde zuri-gorriak Jose Alvaladeko joaneko partidatik ekarritako 2-1ekoa irauli zuen Katedralean, eta txapelketako finalean sartu zen, Fernando Llorenteren 3-1ko azken golari esker, arauzko denbora ia beteta zegoenean.
Athletic bizirik iritsiko da azken jardunaldira joan den astean Bergamon Atalantari 2-3 irabazi ondoren, talde italiarrak zuri-gorriak ordubetez menden izan ondoren.
Ernesto Valverderen taldea aukera horretaz baliatzen saiatuko da ligari begirik kendu gabe; izan ere, Sevillan porrota jaso eta estutasunetan sartu ziren, sailkapeneko bigarren zatira eroriz eta jaitsiera hiru puntura gerturatuz.
15 puntu posible horietatik bakarra bildu izanaren eta lehoiak egiten ari diren denboraldi eskasaren arrazoietako bat, baina ez bakarra, jasaten ari diren lesio eta baja kopuru esanguratsua da.
Asteazken honetarako bederatzi baja izango dira, Dani Vivian deialditik kanpo geratu baita azkenean. Aldez aurretik, Ernesto Valverdek Nico Williams eta Aymeric Laporte prest egongo ez direla aurreratu du. Vivianek gainkarga du ezkerreko hankako giharretan.
Baja guztietatik zazpi lesioagatik dira eta bi zigorragatik. Azken bi horien artean, Mikel Jauregizarrek, Italian hirugarren txartel horia ikusi zuen, eta ezin izango du jokatu.
Sporting, bestalde, playoffetarako sailkapena ziurtatuta duela iritsiko da San Mamesera, baina Txapeldunen Ligako final-zortzirenetara zuzenean igarotzeko aukerekin.
Ondorioz, Athleticek oso motibatuta helduko den Sportingen aurka neurtuko ditu indarrak. Joan den jardunaldian Txapeldunen Ligako egungo txapelduna, Paris Saint-Germain (2-1), mendean hartu zuten portugaldarrek. Luis Suarez aurrelari kolonbiarrak bi gol egin zizkion Luis Enriquren taldeari, eta iragan asteburuan Portugalgo ligan etxetik kanpo beste bi gol sartu zizkion Aroucari (1-2).
Almeria, Granada eta Zaragozako jokalari ohiak bere ibilbideko unerik onena bizi du Sportingen. Elastiko berde eta zuriarekin jokatutako 34 norgehiagoketan 24 gol sartu ditu.
Rui Silva Betiseko atezain ohiaren eskarmentua, Maxi Araujo uruguaitarraren desorekarako gaitasuna eta Francisco Trincao Bartzelonako jokalari ohia Rui Borgesek zuzentzen duen taldearen beste baliabide aipagarriak dira.
- Balizko hamaikakoak:
Athletic: Unai Simon: Gorosabel, Lekue, Paredes, Yuri; Galarreta, Vesga; Robert Navarro, Sancet, Berenguer; eta Guruzeta.
Sporting Clube de Portugal: Silva; Fresneda, Reis, Inacio, Mangas; Hjulmand, Simque; Catamo, Trincao, Araujo; eta Suarez.
Epailea: Felix Zwayer (Alemania).
Ordua: 21:00
Futbol-zelaia: San Mames.
Iñigo Lekue, Txapeldunen Ligako Sportingen aurkako partidari buruz: "Gau magikoa bizitzeko ilusioarekin ekingo diogu"
Athleticek Lisboako Sportingen aurka jokatuko du asteazken honetan Txapeldunen Liga faseko azken partida. Iñigo Lekue jokalariak eta Ernesto Valverde entrenatzaileak partidaren analisia egin dute prentsaurrekoan.
Txapeldunen Liga, EA Sports Liga, Errege Kopa… Lehentasuna eman beharko lioke Athleticek txapelketaren bati?
Valverderen gizonek, astebetean, hiru partida oso garrantzitsu jokatuko dituzte: Sporting Portugalen aurka, Txapeldunen Ligan; Realaren kontra, Ligan; eta Mestallan, Valentzia aurkari, Errege Kopan. Zaleei galdetu diegu, talde zuri-gorriak abaguneari nola heldu beharko liokeen jakiteko.
Bibi, Nanclares eta Landaluze Athleticeko jokalariek sendatze prozesuei aurre eginen diete
Bibiane Schulzeri artroskopia egin diote, Adriana Nanclares bere kasa entrenatzen dabil eta Naia Landaluze normaltasunez ari da, aurpegia maskaraz babestuta.
Athleticen aukerak Txapeldunen Ligako azken jardunaldian
Valverderen taldeak garaipena behar du sailkatzeko, baina kontuan izan behar du taldeen gol kopurua. Hala ere, lehoiei berdinketak ere balio diezaieke, baina besteen emaitzen mende utziko lituzke.
Urko Izeta: "Taldea desanimatuta dago"
Athleticek 2-1 galdu du Sevillaren aurka jokatutako partidan, eta 5 puntura ditu jaitsiera postuak.
Iparra galduta jarraitzen du Athleticek Ligan (2-1)
Navarrok aurretik jarri ditu zuri-gorriak, baina Pequek eta Akorrek buelta eman diote markagailuari, eta Sevilla nagusitu da azkenean.
Valverde: "Athletic denboraldiko une erabakigarrian dago"
Athleticeko entrenatzaileak aitortu duenez, LaLigako sailkapenean duten egoera kontuan izanda (erdialdean, hamar taldeko multzoan ), eta bizirik Txapeldunen Ligan eta Errege Kopan, "denboraldiko une erabakigarrian" daude.
Valverde: "Nahikoa arriskatu dugu eta ondo atera zaigu; ea San Mamesen lor dezakegun"
Ernesto Valverde Txapeldunen Ligan Atalantaren aurka lortutako garaipenaren ondoren agertu da prentsaurrekoan. Adierazi duenez, garaipena "izugarrizko poza" ekarri die klubari eta ingurukoei, eta Sporting CP taldearen aurka San Mamesen gau magikoa izatea espero du.
Unai Gomez: “Taldeak behar zuen garaipena, eta azkenean gure esku dago sailkapena”
Unai Gomez erdilaria pozik atera da Atalantaren aurkako partidaren ondoren. Beharrezko garaipena zuten Bergamokoa, eta eskerrak eman dizkie zaleei.