Athletic, berriz ere bajaz josita, play-offaren bila San Mamesen babespean

Asteazken honetarako bederatzi baja izango dira, Dani Vivian deialditik kanpo geratu baita azkenean. Sporting Portugalek playoffetarako sailkapena ziurtatuta dauka, baina final-zortzirenetara zuzenean igarotzeko aukerekin iritsiko da San Mamesera.

Gorosabel Bergamo Champions League Atalanta-Athletic

Gorosabel zale zuri-gorriei elastiko bat oparitzen, joan den astean Bergamon (Italia). Argazkia: EFE

author image

AGENTZIAK | EITB

Azken eguneratzea

Athleticek, berriz ere bajaz josita, Txapeldunen Ligako Fasea itxiko du final-zortzirenen atariko play-offaren bila, Sporting Portugalen aurka, San Mamesen babespean.

Bilbon, norgehiagoka honek 2012ko Europa Ligako finalerdia gogora ekarri du. Talde zuri-gorriak Jose Alvaladeko joaneko partidatik ekarritako 2-1ekoa irauli zuen Katedralean, eta txapelketako finalean sartu zen, Fernando Llorenteren 3-1ko azken golari esker, arauzko denbora ia beteta zegoenean.

Athletic bizirik iritsiko da azken jardunaldira joan den astean Bergamon Atalantari 2-3 irabazi ondoren, talde italiarrak zuri-gorriak ordubetez menden izan ondoren.

Iñigo Lekue, Athleticeko jokalaria, Txapeldunen Ligako partidaren atarian.
18:00 - 20:00
Iñigo Lekue, partidari buruz: "Gau magikoa bizitzeko ilusioarekin ekingo diogu"

Ernesto Valverderen taldea aukera horretaz baliatzen saiatuko da ligari begirik kendu gabe; izan ere, Sevillan porrota jaso eta estutasunetan sartu ziren, sailkapeneko bigarren zatira eroriz eta jaitsiera hiru puntura gerturatuz.

15 puntu posible horietatik bakarra bildu izanaren eta lehoiak egiten ari diren denboraldi eskasaren arrazoietako bat, baina ez bakarra, jasaten ari diren lesio eta baja kopuru esanguratsua da.

Asteazken honetarako bederatzi baja izango dira, Dani Vivian deialditik kanpo geratu baita azkenean. Aldez aurretik, Ernesto Valverdek Nico Williams eta Aymeric Laporte prest egongo ez direla aurreratu du. Vivianek gainkarga du ezkerreko hankako giharretan.

Baja guztietatik zazpi lesioagatik dira eta bi zigorragatik. Azken bi horien artean, Mikel Jauregizarrek, Italian hirugarren txartel horia ikusi zuen, eta ezin izango du jokatu.

Sporting, bestalde, playoffetarako sailkapena ziurtatuta duela iritsiko da San Mamesera, baina Txapeldunen Ligako final-zortzirenetara zuzenean igarotzeko aukerekin.

Ondorioz, Athleticek oso motibatuta helduko den Sportingen aurka neurtuko ditu indarrak. Joan den jardunaldian Txapeldunen Ligako egungo txapelduna, Paris Saint-Germain (2-1), mendean hartu zuten portugaldarrek. Luis Suarez aurrelari kolonbiarrak bi gol egin zizkion Luis Enriquren taldeari, eta iragan asteburuan Portugalgo ligan etxetik kanpo beste bi gol sartu zizkion Aroucari (1-2).

Almeria, Granada eta Zaragozako jokalari ohiak bere ibilbideko unerik onena bizi du Sportingen. Elastiko berde eta zuriarekin jokatutako 34 norgehiagoketan 24 gol sartu ditu.

Rui Silva Betiseko atezain ohiaren eskarmentua, Maxi Araujo uruguaitarraren desorekarako gaitasuna eta Francisco Trincao Bartzelonako jokalari ohia Rui Borgesek zuzentzen duen taldearen beste baliabide aipagarriak dira.

- Balizko hamaikakoak:

Athletic: Unai Simon: Gorosabel, Lekue, Paredes, Yuri; Galarreta, Vesga; Robert Navarro, Sancet, Berenguer; eta Guruzeta.

Sporting Clube de Portugal: Silva; Fresneda, Reis, Inacio, Mangas; Hjulmand, Simque; Catamo, Trincao, Araujo; eta Suarez.

Epailea: Felix Zwayer (Alemania).

Ordua: 21:00

Futbol-zelaia: San Mames.

