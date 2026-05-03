Ernesto Valverde: “Lasaitu handia hartu dugu, inork ez daki zer sufritzen den hor behean"
Ernesto Valverdek 500 partida bete ditu Athleticen aulkian, Alavesen aurka irabazi eta Athleticek Lehen Mailan jarraitzea ziurtatu duen egunean. Entrenatzaile zuri-gorriak lortu du. Zuri-gorrien entrenatzaileak jokalari eta teknikarien "sufrimendua" azpimarratu du.
Oihan Sancet: “Bagenekien partida hau irabazi behar genuela goian egoteko”
Oihan Sancet Athleticeko jokalariaren adierazpenak, EA Sports Ligako 34. jardunaldiko partidan bere taldea Alavesen aurka 2-4 gailendu ostean.
Athleticek garaipena erdietsi du Badalonan (0-1)
Athleticek 0-1 garaitu du Badalona Women, Ane Azkonak sartutako golari esker. Horrela, zuri-gorriek aurrea hartu diote Kataluniako taldeari F Moeve Ligako sailkapenean, eta 8. postuan kokatu dira.
Valverde: “Indar handiarekin ikusten dut Alaves"
Athleticeko entrenatzailearen arabera, larunbatean Mendizorrotzan jokatuko den derbian asko dago jokoan. Horren ustez, bere taldeak garaipena lortzen badu, oso aukera polita izango du goiko postuetan finkatzeko, baina talde indartsua eta arriskutsua izango dute aurrean, eta oso une onean dagoen aurrelari bat: Toni Martinez.
Valverdek eta Nico Williamsek, serio, lan saioa hasi aurretik elkarrizketa izan dute
Entrenaitzaile zuri-gorria eta jokalaria luze aritu dira hizketan, eta badirudi prestatzaileak, aurpegi serioarekin, azalpenen bat eskatzen ziola jokalariari, eta horrek ere serio erantzuten ziola. Gainerako jokalariak berdegunera atera aurretik izan da elkarrizketa.
Unai Gomez: “Partida garrantzitsua zen gorantz begiratzeko"
Athleticeko jokalariak Atletico Madrilen aurka jasandako porrotaz (3-2) hitz egin du, EA Sports Ligako 32. Jardunaldian.
Bigarren zati eskasak porrotera zigortu du Athletic Atletico Madrilen aurka (3-2)
Paredesek aurretik jarri du Bilboko taldea lehen zatian, baina bigarren zatiko hasiera eskasak porrotera zigortu ditu.
Athletic nahi eta ezin aritu da Granadaren aurka Lezaman (1-2)
Athleticek 1-2 galdu du Granadaren aurka Lezaman jokatu duen partida. Andaluziako taldea oso eraginkorra izan da, eta 0-2 aurreratu da markagailuan. Talde zuri-gorriari asko kostatu zaio Granadaren atea zulatzea, eta gola luzapenean sartu du. Ane Elexpuruk egin du.
Valverde: “Partida guztiak estutu nahi ditugu puntuak batzeko"
Athletic Clubeko entrenatzaileak Atletico Madrilen aurka Ligako 32. jardunaldian jokatuko duten partidaz hitz egin du.
Terzic alemaniarra, Athleticeko entrenatzaile izatetik oso gertu
Hainbat hedabidek baieztatu dute Borussia Dortmundeko entrenatzaile ohia aukeratu duela Jon Uriarteren zuzendaritzak Ernesto Valverde ordezkatzeko, datorren denboralditik aurrera.