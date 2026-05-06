Yerayk 2028ra arte luzatu du kontratua Athleticekin

Barakaldoko erdiko atzelariak bi denboraldiz gehiagoz sinatu du, kontratua hiru urte arte luzatzeko aukerarekin.

Yeray Alvarez, Athletic

Yeray Alvarez, Jon Uriarte klubaren presidentearekin. Irudia: Athletic

KIROLAK EITB

Yeray Alvarezek eta Athletic Clubek akordioa lortu dute jokalariaren kontratua 2028ko ekainaren 30era arte luzatzeko, beste denboraldi batez luzatzeko aukerarekin. Erdiko atzelariak hamarkada bat darama lehen taldean eta 259 partida jokatu ditu.

Yerayk 2014-15 denboraldian egin zuen debuta, Ernesto Valverderekin, eta hamaikakoetako ohiko jokalaria izan da orduz gero. 2019-20 denboraldian Superkopa irabazi zuen; 2023-24 sasoian, ostera, Kopa. Barakaldokoa alebina zenean iritsi zen Lezamara Danok Bat taldetik.

Fitxaketak Athletic Club EA Sports Liga

