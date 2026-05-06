Yerayk 2028ra arte luzatu du kontratua Athleticekin
Barakaldoko erdiko atzelariak bi denboraldiz gehiagoz sinatu du, kontratua hiru urte arte luzatzeko aukerarekin.
Yeray Alvarezek eta Athletic Clubek akordioa lortu dute jokalariaren kontratua 2028ko ekainaren 30era arte luzatzeko, beste denboraldi batez luzatzeko aukerarekin. Erdiko atzelariak hamarkada bat darama lehen taldean eta 259 partida jokatu ditu.
Yerayk 2014-15 denboraldian egin zuen debuta, Ernesto Valverderekin, eta hamaikakoetako ohiko jokalaria izan da orduz gero. 2019-20 denboraldian Superkopa irabazi zuen; 2023-24 sasoian, ostera, Kopa. Barakaldokoa alebina zenean iritsi zen Lezamara Danok Bat taldetik.
Edin Terzić Athleticentzako prestatzaile egokia al da?

Mendeneko entrenatzailea, San Mameseko aulkiko maizter berria eta Ernesto Valverderen ordezkoa, Athleticen historiako bigarren entrenatzaile alemaniarra izango da Jupp Heynckesen atzetik. Terzićek aita bosniarra eta ama kroaziarra ditu, eta Dortmunden Kloppen oinordekotzat hartzen dute.
Talde zuri-gorriak X kontuan argitaratutako ohar baten bidez eman du entrenatzaile alemaniarraren fitxaketaren berri. Mendeneko entrenatzailea Athleticen historiako bigarren entrenatzaile alemaniarra izango da Jupp Heynckesen atzetik. Alemaniarra da, baina aita bosniarra eta ama kroaziarra ditu.
Ernesto Valverdek 500 partida bete ditu Athleticen aulkian, Alavesen aurka irabazi eta Athleticek Lehen Mailan jarraitzea ziurtatu duen egunean. Entrenatzaile zuri-gorriak lortu du. Zuri-gorrien entrenatzaileak jokalari eta teknikarien "sufrimendua" azpimarratu du.
Oihan Sancet Athleticeko jokalariaren adierazpenak, EA Sports Ligako 34. jardunaldiko partidan bere taldea Alavesen aurka 2-4 gailendu ostean.
Athleticek 0-1 garaitu du Badalona Women, Ane Azkonak sartutako golari esker. Horrela, zuri-gorriek aurrea hartu diote Kataluniako taldeari F Moeve Ligako sailkapenean, eta 8. postuan kokatu dira.
Athleticeko entrenatzailearen arabera, larunbatean Mendizorrotzan jokatuko den derbian asko dago jokoan. Horren ustez, bere taldeak garaipena lortzen badu, oso aukera polita izango du goiko postuetan finkatzeko, baina talde indartsua eta arriskutsua izango dute aurrean, eta oso une onean dagoen aurrelari bat: Toni Martinez.
Entrenaitzaile zuri-gorria eta jokalaria luze aritu dira hizketan, eta badirudi prestatzaileak, aurpegi serioarekin, azalpenen bat eskatzen ziola jokalariari, eta horrek ere serio erantzuten ziola. Gainerako jokalariak berdegunera atera aurretik izan da elkarrizketa.
Athleticeko jokalariak Atletico Madrilen aurka jasandako porrotaz (3-2) hitz egin du, EA Sports Ligako 32. Jardunaldian.
Paredesek aurretik jarri du Bilboko taldea lehen zatian, baina bigarren zatiko hasiera eskasak porrotera zigortu ditu.