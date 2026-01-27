Los de Ernesto Valverde intentarán aprovechar la oportunidad con un ojo en LaLiga EA Sports, en la que se metieron en un lio en Sevilla cayendo a la segunda mitad de la tabla y acercándose a solo tres puntos del descenso encadenando en el Sánchez-Pizjuán el quinto partido sin ganar con cuatro derrotas incluidas.

Parte de la culpa de ese 1 de 15 puntos posibles y de la decepcionante campaña que están completando los 'leones', aunque no de toda, es de las numerosas bajas que está sufriendo a lo largo de todo el curso.

Para este miércoles serán nueve, ya que Dani Vivián se ha unido a las bajas que sufren los de Ernesto Valverde, que hoy ya había adelantado las seguras de Nico Williams y Aymeric Laporte. Vivián padece una sobrecarga en la musculatura aductora de su pierna izquierda.

De todas las bajas siete son por lesión y dos por sanción. Entre estas dos, una muy relevante es la de Mikel Jauregizar, quien cumplió ciclo de tarjetas en Italia.

El Sporting de Portugal, por su parte, llega a San Mamés con la clasificación para los playoffs asegurada, pero aún con posibilidades de pasar directamente a los octavos de final de la "Champions".

Por lo que el Athletic se medirá a un Sporting muy motivado, que en la pasada jornada de Liga de Campeones derrotó al vigente campeón, el Paris Saint-Germain (2-1), con un doblete del delantero colombiano Luis Suárez, que el pasado fin de semana también le endosó dos goles a domicilio en el campeonato portugués al Arouca (1-2).

El internacional 'cafetero', exjugador del Almería, Granada o Zaragoza, atraviesa el mejor momento de su carrera y en los 34 partidos disputados con la camiseta verde y blanca ha marcado 24 goles.

La experiencia del ex del Betis Rui Silva en la portería, la capacidad de desequilibrio del uruguayo Maxi Araújo y del exbarcelonista Francisco Trincão están entre los otros puntos fuertes del conjunto dirigido por Rui Borges.

- Alineaciones probables:

Athletic: Unai Simón: Gorosabel, Lekue, Paredes, Yuri; Galarreta, Vesga; Robert Navarro, Sancet, Berenguer; y Guruzeta.

Sporting Clube de Portugal: Silva; Fresneda, Reis, Inácio, Mangas; Hjulmand, Simões; Catamo, Trincão, Araújo; Suárez.

Árbitro: Felix Zwayer (Alemania).

Hora: 21:00

Campo: San Mamés.