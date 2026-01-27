El Athletic, de nuevo plagado de bajas, busca el play-off bajo el paraguas de San Mamés
Para este miércoles serán nueve las bajas del equipo vizcaíno, ya que Vivián se ha caído de la convocatoria. El central sufre una sobrecarga en su pierna izquierda. Por su parte, el Sporting de Portugal llega a San Mamés con la clasificación para los playoffs asegurada, pero aún con posibilidades de pasar directamente a los octavos de final.
El Athletic, de nuevo plagado de bajas, cierra la Fase de Liga de la Liga de Campeones buscando el play-off previo a los octavos de final ante el Sporting de Portugal bajo el paraguas de San Mamés.
En Bilbao este choque ha rememorado la semifinal de la Liga Europa de 2012 en la que el conjunto rojiblanco remontó al verde y blanco el 2-1 de la ida en el José Alvalade, también en La Catedral, para meterse en la final del torneo con un último gol, el 3-1 de Fernando Llorente, sobre la hora reglamentaria.
El Athletic llega vivo a esta última jornada tras remontar la semana pasada en Bérgamo al Atalanta (2-3) después de verse sometido durante una hora por el conjunto italiano.
Los de Ernesto Valverde intentarán aprovechar la oportunidad con un ojo en LaLiga EA Sports, en la que se metieron en un lio en Sevilla cayendo a la segunda mitad de la tabla y acercándose a solo tres puntos del descenso encadenando en el Sánchez-Pizjuán el quinto partido sin ganar con cuatro derrotas incluidas.
Parte de la culpa de ese 1 de 15 puntos posibles y de la decepcionante campaña que están completando los 'leones', aunque no de toda, es de las numerosas bajas que está sufriendo a lo largo de todo el curso.
Para este miércoles serán nueve, ya que Dani Vivián se ha unido a las bajas que sufren los de Ernesto Valverde, que hoy ya había adelantado las seguras de Nico Williams y Aymeric Laporte. Vivián padece una sobrecarga en la musculatura aductora de su pierna izquierda.
De todas las bajas siete son por lesión y dos por sanción. Entre estas dos, una muy relevante es la de Mikel Jauregizar, quien cumplió ciclo de tarjetas en Italia.
El Sporting de Portugal, por su parte, llega a San Mamés con la clasificación para los playoffs asegurada, pero aún con posibilidades de pasar directamente a los octavos de final de la "Champions".
Por lo que el Athletic se medirá a un Sporting muy motivado, que en la pasada jornada de Liga de Campeones derrotó al vigente campeón, el Paris Saint-Germain (2-1), con un doblete del delantero colombiano Luis Suárez, que el pasado fin de semana también le endosó dos goles a domicilio en el campeonato portugués al Arouca (1-2).
El internacional 'cafetero', exjugador del Almería, Granada o Zaragoza, atraviesa el mejor momento de su carrera y en los 34 partidos disputados con la camiseta verde y blanca ha marcado 24 goles.
La experiencia del ex del Betis Rui Silva en la portería, la capacidad de desequilibrio del uruguayo Maxi Araújo y del exbarcelonista Francisco Trincão están entre los otros puntos fuertes del conjunto dirigido por Rui Borges.
- Alineaciones probables:
Athletic: Unai Simón: Gorosabel, Lekue, Paredes, Yuri; Galarreta, Vesga; Robert Navarro, Sancet, Berenguer; y Guruzeta.
Sporting Clube de Portugal: Silva; Fresneda, Reis, Inácio, Mangas; Hjulmand, Simões; Catamo, Trincão, Araújo; Suárez.
Árbitro: Felix Zwayer (Alemania).
Hora: 21:00
Campo: San Mamés.
