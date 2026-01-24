EA Sports Liga
Iparra galduta jarraitzen du Athleticek Ligan (2-1)

Navarrok aurretik jarri ditu zuri-gorriak, baina Pequek eta Akorrek buelta eman diote markagailuari, eta Sevilla nagusitu da azkenean.

SEVILLA, 24/01/2026.- El delantero del Athletic Club, Robert Navarro (d), disputa el balón ante el defensa chileno del Sevilla, Gabriel Suazo, durante el encuentro correspondiente a la jornada 21 de Laliga EA Sports que disputan hoy sábado Sevilla y Athletic Club en el estadio Sánchez Pizjuán de Sevilla. EFE / Julio Muñoz.
Robert Navarro, Sevillaren aurka. Argazkia: EFE
I. G. A. | EITB

Azken eguneratzea

Athleticek 2-1 galdu du Sevillaren aurka larunbat honetan Sanchez Pizjuanen jokatu den EA Sports Ligako 21. jardunaldiko partida. Navarrok aurretik jarri ditu zuri-gorriak, baina Pequek eta Akorrek buelta eman diote partidari, eta punturik gabe utzi dute euskal taldea.

Txapeldunen Ligan lortutako garaipenaren bultzadarekin hasi dute partida zuri-gorriek, aurkaria goian presionatuz eta erasora joz. Hala ere, lehen sustoak etxeko taldeak eman ditu. Akor bakar-bakarrik geratu da Simonen aurrean, baina atezaina bikain aritu da gola saihesteko. Handik gutxira, Agomeren burukada bat ere gelditu behar izan du.

Bestalde, Athleticek gola sartzeko aukera paregabea izan du. Vlachodimos gaizki atera da atetik, eta baloiak Galarretaren oinetan bukatu du. Atea hutsik zegoela  ikusita, urrutitik jaurti du, baina baloia kanpora joan zaio, eta aukera paregabea alferrik galdu du horrela.

Gudeljek gola sartu du Sevillaren aldeko falta batean, baina, VARean berrikusi ondoren, epaileak baliorik gabe utzi du, Paredesi falta egin baitio.

Lehen zatiko azken minutuetan, Athleticek markagailua irekitzea lortu du. Jauregizarrek eta Yurik hasi dute jokaldia, erdiraketa Izetak errematatu du, eta, atezainak atzamarrekin baloia atera ondoren, Navarrok sare barrura bidali du baloia (0-1).

Hala ere, gutxi iraun die pozak lehoiei; izan ere, hurrengo minutuan, Sevillak baloia lapurtu du, laster batean areara heldu da eta Pequek berdinketa jarri du markagailuan (1-1).

Bigarren zatia hastearekin batera, egoerak okerrera egin du Athleticentzat. Yurik eskuarekin eman dio baloiari area barruan, eta epaileak penaltia adierazi du. Akorrek 2-1ekoa jarri du markagailuan, hamaika metroko puntutik gola eginda.

Hortik aurrera, zuri-gorriei kosta egin zaie jokaldiak lotzea. Pixkana aurkariaren aterantz heltzen joan dira, baina zehaztasuna falta izan zaie azken metroetan, eta gertuago egon da etxekoen gola bisitariena baino.

Hala, Athleticek ez du punturik eskuratu Sevillan, eta sentsazio txarrak izaten jarraitzen du Ligan.

