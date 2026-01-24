Iparra galduta jarraitzen du Athleticek Ligan (2-1)
Navarrok aurretik jarri ditu zuri-gorriak, baina Pequek eta Akorrek buelta eman diote markagailuari, eta Sevilla nagusitu da azkenean.
Athleticek 2-1 galdu du Sevillaren aurka larunbat honetan Sanchez Pizjuanen jokatu den EA Sports Ligako 21. jardunaldiko partida. Navarrok aurretik jarri ditu zuri-gorriak, baina Pequek eta Akorrek buelta eman diote partidari, eta punturik gabe utzi dute euskal taldea.
Txapeldunen Ligan lortutako garaipenaren bultzadarekin hasi dute partida zuri-gorriek, aurkaria goian presionatuz eta erasora joz. Hala ere, lehen sustoak etxeko taldeak eman ditu. Akor bakar-bakarrik geratu da Simonen aurrean, baina atezaina bikain aritu da gola saihesteko. Handik gutxira, Agomeren burukada bat ere gelditu behar izan du.
Bestalde, Athleticek gola sartzeko aukera paregabea izan du. Vlachodimos gaizki atera da atetik, eta baloiak Galarretaren oinetan bukatu du. Atea hutsik zegoela ikusita, urrutitik jaurti du, baina baloia kanpora joan zaio, eta aukera paregabea alferrik galdu du horrela.
Gudeljek gola sartu du Sevillaren aldeko falta batean, baina, VARean berrikusi ondoren, epaileak baliorik gabe utzi du, Paredesi falta egin baitio.
Lehen zatiko azken minutuetan, Athleticek markagailua irekitzea lortu du. Jauregizarrek eta Yurik hasi dute jokaldia, erdiraketa Izetak errematatu du, eta, atezainak atzamarrekin baloia atera ondoren, Navarrok sare barrura bidali du baloia (0-1).
Hala ere, gutxi iraun die pozak lehoiei; izan ere, hurrengo minutuan, Sevillak baloia lapurtu du, laster batean areara heldu da eta Pequek berdinketa jarri du markagailuan (1-1).
Bigarren zatia hastearekin batera, egoerak okerrera egin du Athleticentzat. Yurik eskuarekin eman dio baloiari area barruan, eta epaileak penaltia adierazi du. Akorrek 2-1ekoa jarri du markagailuan, hamaika metroko puntutik gola eginda.
Hortik aurrera, zuri-gorriei kosta egin zaie jokaldiak lotzea. Pixkana aurkariaren aterantz heltzen joan dira, baina zehaztasuna falta izan zaie azken metroetan, eta gertuago egon da etxekoen gola bisitariena baino.
Hala, Athleticek ez du punturik eskuratu Sevillan, eta sentsazio txarrak izaten jarraitzen du Ligan.
Urko Izeta: "Taldea desanimatuta dago"
Athleticek 2-1 galdu du Sevillaren aurka jokatutako partidan, eta 5 puntura ditu jaitsiera postuak.
Valverde: "Athletic denboraldiko une erabakigarrian dago"
Athleticeko entrenatzaileak aitortu duenez, LaLigako sailkapenean duten egoera kontuan izanda (erdialdean, hamar taldeko multzoan ), eta bizirik Txapeldunen Ligan eta Errege Kopan, "denboraldiko une erabakigarrian" daude.
Valverde: "Nahikoa arriskatu dugu eta ondo atera zaigu; ea San Mamesen lor dezakegun"
Ernesto Valverde Txapeldunen Ligan Atalantaren aurka lortutako garaipenaren ondoren agertu da prentsaurrekoan. Adierazi duenez, garaipena "izugarrizko poza" ekarri die klubari eta ingurukoei, eta Sporting CP taldearen aurka San Mamesen gau magikoa izatea espero du.
Unai Gomez: “Taldeak behar zuen garaipena, eta azkenean gure esku dago sailkapena”
Unai Gomez erdilaria pozik atera da Atalantaren aurkako partidaren ondoren. Beharrezko garaipena zuten Bergamokoa, eta eskerrak eman dizkie zaleei.
Atalanta eta Athleticen arteko Txapeldunen Ligako partidaren laburpena (2-3)
Athleticek 2-3 irabazi dio Atalantari Bergamon. Valverderen taldeak, asko sufritu ostean, Scamaccaren gola irauli dute Guruzeta, Serrano eta Navarroren golei esker.
Javi Lerga: “Bartzelona bezalako talde baten aurka jokatzen duzunean, beti faltako zaizu zerbait”
Athleticek galdu egin du Superkopako finalerdian, 3-1, baina talde zuri-gorriaren entrenatzaileak adierazi du “oso harro” dagoela futbolariek egindako lanarekin.
Athleticek atsedenaldian itxura oso txarra zuen neurketa irauli eta aukerekin jarraitzen du (2-3)
Scamaccak italiarrak aurretik jarri ditu, zuri-gorriak eskas ibili diren lehen zatian. Atalanta erabat nagusi izan da atsedenaldira arte. Aldageletatik bueltan, ordea, lehoiak suspertu egin dira eta markagailua irauli dute, besteak beste, Navarroren lan bikainari esker: bi asistentzia eta gol bat.
Athletic aurretik jarri da Bartzelonaren aurka, Superkopako finalerdian, baina ezin izan du hamar jokalariren kontra (3-1)
Nerea Nevadok, penaltiz, 0-1ekoa sartu du lehen zatian, eta Bartzelonak markagailua irauli du atsedenaldira joan aurretik; bigarren zatian, zuri-gorrien aurkaria hamar jokalari izan dituela aritu bada ere, Javi Lergaren taldeak ezin izan du arriskurik sortu.
Ruiz de Galarreta: "Partida oso fisikoa espero dugu, kristoren taldea da eta neurketa oso zaila izango da"
Hala ere, erdilari zuri-gorriak uste du "sentsazio onak berreskuratzeko toki aproposa dela ere, taldeak partida ona egiten badu eta puntuak lortzen baditugu, horrek indarra emango digulako".