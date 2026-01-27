Prentsaurrekoa
Iñigo Lekue, Txapeldunen Ligako Sportingen aurkako partidari buruz: "Gau magikoa bizitzeko ilusioarekin ekingo diogu"

Iñigo Lekue, Athleticeko jokalaria, Txapeldunen Ligako partidaren atarian.
Athleticek Lisboako Sportingen aurka jokatuko du asteazken honetan Txapeldunen Liga faseko azken partida. Iñigo Lekue jokalariak eta Ernesto Valverde entrenatzaileak partidaren analisia egin dute prentsaurrekoan. 

Futbola Athletic Club Txapeldunen Liga

