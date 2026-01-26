Txapeldunen Liga
Athleticen aukerak Txapeldunen Ligako azken jardunaldian

Valverderen taldeak garaipena behar du sailkapena ia ziurtatzeko, baina bere gol averagea ahaztu gabe. Gainera, lehoiei berdinketak ere balio diezaieke, nahiz eta horrek beste emaitza batzuen mende utziko lituzkeen.

celebracion victoria Athletic en Bérgamo ante la Atalanta Champions
Athleticeko jokalarien ospakizuna Bergamon, iragan astean Atalantaren aurka lortutako garaipenaren ostean. Artxiboko argazkia: Europa Press
EITB

Azken eguneratzea

Athletic Txapeldunen Ligako azken jardunaldira playoffetan sartzeko aukerekin iritsi da, baina balizko kanporaketa horretan zelai faktorea bere alde izateko batere aukerarik gabe. Asteazken honetan, Txapeldunen Ligako multzo faseko zortzigarren eta azken jardunaldia jokatuko da, norgehiagoka guztiak 21:00etan hasita.

Vila-realek ez du ezer jokoan Bayer Leverkusen talde alemaniarraren aurka BayArenan, baina garaipen batek, txapelketari zapore onarekin agur esateaz eta azken postua saihesteaz gain, talde bizkaitarrari mesede egin diezaioke.

Lehoiak bete-betean sartu dira kontinenteko txapelketa nagusian bizirik jarraitzeko borrokan, iragan astean Bergamon Atalantari irabazi ostean (2-3). Emaitza horrek 8 punturekin utzi ditu sailkapeneko 23. postuan.

Orain, San Mamesen eta Lisboako Sportingen aurka, Athleticek irabazi egin behar du kanporaketetan parte hartuko duela ia ziurtatzeko; izan ere, ez du golen averagea ahaztu behar, gaur egun -4 da, baina aurrean dituen talde guztiek irabazi beharko luketen arren.

Ernesto Valverderen taldearen puntu berdinekin, Olympiakosek 24. postuan -5 averagea dauka eta etxetik kanpo jokatu behar du Ajaxen kontra, Napoli, 25. tokian, -5 du Chelsea etxean hartu baino lehen, eta Kopenhagek -6 du Spotify Camp Noun jokatu baino lehen. Gainera, talde zuri-gorriari berdinketak ere balio diezaioke, nahiz eta horrek beste emaitza batzuen mende eta begira egotea eragingo liokeen.

Athleticek 2-3 irabazi dio Atalantari Bergamon eta Txapeldunen Ligako 16. mailara sailkatzeko aukerekin jarraitzen du
Athletic Club Txapeldunen Liga

