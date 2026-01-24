Sevilla vs Athletic (2-1)
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Urko Izeta: "Taldea desanimatuta dago"

Urko Izeta jugador del Athletic
18:00 - 20:00
Urko Izeta Athleticeko jokalaria
author image

EITB

Azken eguneratzea

Athleticek 2-1 galdu du Sevillaren aurka jokatutako partidan, eta 5 puntura ditu jaitsiera postuak.

Futbola Athletic Club EA Sports Liga Golak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X