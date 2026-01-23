Valverde: "Athletic denboraldiko une erabakigarrian dago"
Athleticeko entrenatzaileak aitortu duenez, LaLigako sailkapenean duten egoera kontuan izanda (erdialdean, hamar taldeko multzoan ), eta bizirik Txapeldunen Ligan eta Errege Kopan, "denboraldiko une erabakigarrian" daude.
Valverde: "Nahikoa arriskatu dugu eta ondo atera zaigu; ea San Mamesen lor dezakegun"
Ernesto Valverde Txapeldunen Ligan Atalantaren aurka lortutako garaipenaren ondoren agertu da prentsaurrekoan. Adierazi duenez, garaipena "izugarrizko poza" ekarri die klubari eta ingurukoei, eta Sporting CP taldearen aurka San Mamesen gau magikoa izatea espero du.
Unai Gomez: “Taldeak behar zuen garaipena, eta azkenean gure esku dago sailkapena”
Unai Gomez erdilaria pozik atera da Atalantaren aurkako partidaren ondoren. Beharrezko garaipena zuten Bergamokoa, eta eskerrak eman dizkie zaleei.
Atalanta eta Athleticen arteko Txapeldunen Ligako partidaren laburpena (2-3)
Athleticek 2-3 irabazi dio Atalantari Bergamon. Valverderen taldeak, asko sufritu ostean, Scamaccaren gola irauli dute Guruzeta, Serrano eta Navarroren golei esker.
Javi Lerga: “Bartzelona bezalako talde baten aurka jokatzen duzunean, beti faltako zaizu zerbait”
Athleticek galdu egin du Superkopako finalerdian, 3-1, baina talde zuri-gorriaren entrenatzaileak adierazi du “oso harro” dagoela futbolariek egindako lanarekin.
Athleticek atsedenaldian itxura oso txarra zuen neurketa irauli eta aukerekin jarraitzen du (2-3)
Scamaccak italiarrak aurretik jarri ditu, zuri-gorriak eskas ibili diren lehen zatian. Atalanta erabat nagusi izan da atsedenaldira arte. Aldageletatik bueltan, ordea, lehoiak suspertu egin dira eta markagailua irauli dute, besteak beste, Navarroren lan bikainari esker: bi asistentzia eta gol bat.
Athletic aurretik jarri da Bartzelonaren aurka, Superkopako finalerdian, baina ezin izan du hamar jokalariren kontra (3-1)
Nerea Nevadok, penaltiz, 0-1ekoa sartu du lehen zatian, eta Bartzelonak markagailua irauli du atsedenaldira joan aurretik; bigarren zatian, zuri-gorrien aurkaria hamar jokalari izan dituela aritu bada ere, Javi Lergaren taldeak ezin izan du arriskurik sortu.
Ruiz de Galarreta: "Partida oso fisikoa espero dugu, kristoren taldea da eta neurketa oso zaila izango da"
Hala ere, erdilari zuri-gorriak uste du "sentsazio onak berreskuratzeko toki aproposa dela ere, taldeak partida ona egiten badu eta puntuak lortzen baditugu, horrek indarra emango digulako".
Athleticek, bajaz josita, play-offetarako borrokan jarraitu nahi du Bergamon
Lehoiek historian jokatutako 13 partidatan bigarren garaipena lortzen saiatuko dira Italian, jokalari ugari min hartu dituztela, bederatzi, hain justu. Horien artean Laporte, Williams anaiak, Berenguer eta Yuri, guztiak lesionatuta.
Ane Azkona, Superkopako finalaurrekoaz: "Taldea ilusio handiarekin doa, eta partida ondo prestatu dugu"
Athleticek eta Bartzelonak Superkopako finalaurreko partida jokatuko dute asteazken honetan. Ane Azkona talde zuri-gorriko jokalariak neurketa nola ikusten duen azaldu du prentsaurrekoan.