Valverde: "El Athletic está en un tramo decisivo de la temporada"

Ernesto Valverde
18:00 - 20:00
Ernesto Valverde. Foto: EITB
El entrenador del Athletic ha reconocido que en la situación en la que se encuentran en LaLiga, en el grupo de diez equipos separados por cuatro puntos en la zona media, y vivos aún en Liga de Campeones y Copa del Rey, están "en un tramo decisivo de la temporada".

