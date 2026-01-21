El Athletic remonta un partido que pintaba muy feo al descanso y sigue con opciones (2-3)
El Athletic ha ganado 2-3 a la Atalanta en Bérgamo y agotará sus opciones de clasificarse en San Mamés ante el Sporting de Portugal el próximo miércoles. Tras una primera parte en la que el equipo de Valverde ha sufrido mucho, los leones han remontado el gol de Scamacca gracias a los tantos de Guruzeta, Serrano y Navarro.
Los pupilos de Ernesto Valverde han comenzado el encuentro acercándose al área rival e intentando intimidar a la Atalanta. El equipo rojiblanco ha gozado de una aproximación peligrosa a la puerta de los italianos, pero los bilbaínos no han acertado en el pase final.
Poco después, cuando el choque parecía bajo control, la Atalanta se ha adelantado en el marcador mediante un centro lateral, que ha encontrado rematador en Scamacca. Simón no ha podido hacer nada ante el cabezazo del delantero italiano, poco estorbado por Paredes, que ha reclamado una falta inexistente.
Con muy poco el conjunto de Bérgamo se ha puesto por delante en el luminoso. Un Ernesto Valverde, visiblemente descontento con la actuación de su equipo, trataba desde la banda de ordenar a los leones, pero los rojiblancos carecían de continuidad y fluidez en su juego. Así las cosas, se han dedicado más a defender que a atacar en una primera parte bastante plana.
Scamacca ha hecho el segundo gol en el 40, pero ha sido anulado por fuera de juego. Previamente, los italianos han gozado de una doble ocasión, que ha desbaratado Unai Simón, pero la jugada también estaba invalidada. En el 43, en otro centro lateral, De Ketelaere ha mandado el esférico al palo.
Tras el descanso, Valverde ha introducido en el campo a Sancet y el equipo rojiblanco ha tenido una tímida reacción en los primeros minutos. Cuando la respuesta rojiblanca parecía diluirse, Guruzeta ha encontrado una gran dejada con el pecho de Navarro, y ha finalizado la jugada de una manera excelente ante el guardameta de los italianos para empatar el partido. El guipuzcoano ha hecho su cuarto gol en Champions.
Acto seguido el técnico de Viandar de la Vera ha metido más cambios: Galarreta y Vesga por Rego y Jauregizar, el último con tarjeta amarilla; y también Nico Serrano por Unai Gómez minutos después. Poco después ha sido el gran protagonista de la remontada momentánea tras aprovechar un grandísimo centro de Navarro.
Pocos minutos después, en un nuevo robo los leones han dado un golpe casi definitivo a la Atalanta. Robert Navarro ha sido asistido por Sancet y ha cruzado el balón para hacer el tercero del Athletic.
La Atalanta se ha volcado en ataque y han conseguido recortar distancias en el marcador en un nuevo centro lateral rematado por Krstovic ante un Athletic, de nuevo, muy endeble en defensa. De ahí al final ha tocado sufrir, pero los rojiblancos han conseguido una importantísima victoria, que les hace continuar vivos en la competición.
- Ficha técnica:
2 - Atalanta: Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Kolasinac (Ahanor, m.76); Zappacosta (Samardzic, m.76), de Roon, Ederson, Bernasconi (Sulemana, m.82); De Ketelaere, Zalewski (Krstovic, m.66); y Scamacca (Lookman, m.66).
3 - Athletic: Unai Simón: Lekue, Vivián, Paredes, Adama; Jauregizar (Galarreta, m.59), Rego (Vesga, m.59); Gorosabel (Areso, m.81), Unai Gómez (Nico Serrano, m.68), Robert Navarro; y Guruzeta.
Goles: 1-0, m.16: Scamacca. 1-1, m.58: Guruzeta. 1-2, m.70: Nico Serrano. 1-3. Robert Navarro. 2-3, m.88: Krstovic.
Árbitro: Danny Makkelie (Países Bajos). Mostró tarjeta amarilla a los visitantes Vivián (m.22) y Jauregizar (m.54).
Incidencias: Partido de la séptima jornada de fase de liga de la Liga de Campeones disputado en un Stadio di Bérgamo (New Balance Arena) prácticamente lleno por unos 23 500 espectadores. Entre ellos unos 1500 seguidores del Athletic.
Te puede interesar
Valverde: “Hemos arriesgado bastante y nos ha salido bien; vamos a ver si lo podemos conseguir en San Mamés”
Ernesto Valverde ha compadecido en rueda de prensa después de la victoria ante el Atalanta en la Liga de Campeones. Según ha dicho esta victoria supone “una alegría inmensa” para el club y todo lo que lo rodea y espera tener una noche mágica en San Mamés contra el Sporting CP.
Resumen del Atalanta 2-Athletic 3 de la séptima jornada de la Liga de Campeones
El Athletic ha ganado 2-3 a la Atalanta en Bérgamo y agotará sus opciones de clasificarse en San Mamés ante el Sporting de Portugal el próximo miércoles. Tras una primera parte en la que el equipo de Valverde ha sufrido mucho, los leones han remontado el gol de Scamacca gracias a los tantos de Guruzeta, Serrano y Navarro.
Javi Lerga: “Cuando te enfrentas a un equipo como el FC Barcelona, siempre te va a faltar algo”
El entrenador del Athletic, a pesar de la derrota de las rojiblancas, por 3-1, en la semifinal de la Supercopa, ha señalado que se encuentra “muy orgulloso” del trabajo de sus futbolistas.
El Athletic se adelanta ante el FC Barcelona en la semifinal de la Supercopa, pero no puede ante un rival con diez (3-1)
Nerea Nevado, de penalti, ha marcado el 0-1 en la primera mitad, si bien el FC Barcelona ha remontado antes del descanso; en el segundo tiempo, si bien el rival de las rojiblancas ha jugado con una futbolista menos, las de Javi Lerga no han podido crear peligro.
Valverde: "Jugamos contra un equipo muy fuerte, muy físico, con una presencia imponente"
El técnico rojiblanco ha reconocido que le gustaría tener "siempre" a todos sus jugadores disponibles, pero cuando viene esta sucesión de partidos las bajas es algo "que puede suceder", según ha agregado. "No nos pasa nada que no le ocurra a ningún otro equipo", ha enfatizado.
El Athletic, plagado de bajas, busca mantenerse en la pelea por el Play-off ante la Atalanta
Los leones intentarán este miércoles la gesta de lograr la segunda victoria en su historia en Italia en 13 partidos más que diezmados por las ausencias, nueve. Entre ellas Laporte, los hermanos Williams, Berenguer y Yuri, todos lesionados.
Javi Lerga analiza la semifinal de Supercopa: "Vamos a tratar de competir y de sorprenderles"
Javi Lerga, entrenador del Athletic, ha hablado sobre la semifinal de la Supercopa que disputará el equipo ante el Barcelona este miércoles.
Iñaki Williams será baja en Bérgamo por una lesión muscular
El capitán del Athletic sufre una lesión muscular en el tríceps sural de la pierna izquierda, según el parte médico publicado por el club rojiblanco.
El Athletic recibe una dura derrota en Tenerife (5-0)
El Athletic Club ha perdido 5-0 ante el Tenerife en la 16ª jornada de la Liga F Moeve. En la primera parte sólo han recibido un gol, pero en la segunda han tenido que soportar la goleada.