El Athletic remonta un partido que pintaba muy feo al descanso y sigue con opciones (2-3)

Scamacca ha adelantado a los italianos en una mala primera parte de los rojiblancos, en la que han sido totalmente dominados por la Atalanta. Tras el descanso, sin embargo, han reaccionado y han volteado el marcador gracias a una estelar actuación de Navarro, con dos asistencias y un gol.
BERGAMO (Italy), 21/01/2026.- (L-R) Athletic Club's Nico Serrano celebrates with teammates Gorka Guruzeta and Robert Navarro after scoring the 1-2 goal during the UEFA Champions League soccer match between Atalanta BC and Athletic Club at the Bergamo Stadium in Bergamo, Italy, 21 January 2026. (Liga de Campeones, Italia) EFE/EPA/MICHELE MARAVIGLIA
Guruzeta, Navarro y Serrano, los goleadores del Athletic. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Athleticek 2-3 irabazi dio Atalantari Bergamon eta Txapeldunen Ligan sailkatzeko aukerekin jarraitzen du
author image

E. L. H. | EITB

Última actualización

El Athletic ha ganado 2-3 a la Atalanta en Bérgamo y agotará sus opciones de clasificarse en San Mamés ante el Sporting de Portugal el próximo miércoles. Tras una primera parte en la que el equipo de Valverde ha sufrido mucho, los leones han remontado el gol de Scamacca gracias a los tantos de Guruzeta, Serrano y Navarro.

BERGAMO (Italy), 21/01/2026.- Athletic Club's Gorka Guruzeta celebrates with teammates after scoring the 1-1 goal during the UEFA Champions League soccer match between Atalanta BC and Athletic Club at the Bergamo Stadium in Bergamo, Italy, 21 January 2026. (Liga de Campeones, Italia) EFE/EPA/MICHELE MARAVIGLIA
Resumen del Atalanta 2-Athletic 3 de la séptima jornada de la Liga de Campeones

Los pupilos de Ernesto Valverde han comenzado el encuentro acercándose al área rival e intentando intimidar a la Atalanta. El equipo rojiblanco ha gozado de una aproximación peligrosa a la puerta de los italianos, pero los bilbaínos no han acertado en el pase final.

Poco después, cuando el choque parecía bajo control, la Atalanta se ha adelantado en el marcador mediante un centro lateral, que ha encontrado rematador en Scamacca. Simón no ha podido hacer nada ante el cabezazo del delantero italiano, poco estorbado por Paredes, que ha reclamado una falta inexistente.

Con muy poco el conjunto de Bérgamo se ha puesto por delante en el luminoso. Un Ernesto Valverde, visiblemente descontento con la actuación de su equipo, trataba desde la banda de ordenar a los leones, pero los rojiblancos carecían de continuidad y fluidez en su juego. Así las cosas, se han dedicado más a defender que a atacar en una primera parte bastante plana.

Scamacca ha hecho el segundo gol en el 40, pero ha sido anulado por fuera de juego. Previamente, los italianos han gozado de una doble ocasión, que ha desbaratado Unai Simón, pero la jugada también estaba invalidada. En el 43, en otro centro lateral, De Ketelaere ha mandado el esférico al palo.

Tras el descanso, Valverde ha introducido en el campo a Sancet y el equipo rojiblanco ha tenido una tímida reacción en los primeros minutos. Cuando la respuesta rojiblanca parecía diluirse, Guruzeta ha encontrado una gran dejada con el pecho de Navarro, y ha finalizado la jugada de una manera excelente ante el guardameta de los italianos para empatar el partido. El guipuzcoano ha hecho su cuarto gol en Champions.

Acto seguido el técnico de Viandar de la Vera ha metido más cambios: Galarreta y Vesga por Rego y Jauregizar, el último con tarjeta amarilla; y también Nico Serrano por Unai Gómez minutos después. Poco después ha sido el gran protagonista de la remontada momentánea tras aprovechar un grandísimo centro de Navarro.

Pocos minutos después, en un nuevo robo los leones han dado un golpe casi definitivo a la Atalanta. Robert Navarro ha sido asistido por Sancet y ha cruzado el balón para hacer el tercero del Athletic.

La Atalanta se ha volcado en ataque y han conseguido recortar distancias en el marcador en un nuevo centro lateral rematado por Krstovic ante un Athletic, de nuevo, muy endeble en defensa. De ahí al final ha tocado sufrir, pero los rojiblancos han conseguido una importantísima victoria, que les hace continuar vivos en la competición.

Valverde: “Hemos arriesgado bastante y nos ha salido bien; vamos a ver si lo podemos conseguir en San Mamés”

- Ficha técnica:

2 - Atalanta: Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Kolasinac (Ahanor, m.76); Zappacosta (Samardzic, m.76), de Roon, Ederson, Bernasconi (Sulemana, m.82); De Ketelaere, Zalewski (Krstovic, m.66); y Scamacca (Lookman, m.66).

3 - Athletic: Unai Simón: Lekue, Vivián, Paredes, Adama; Jauregizar (Galarreta, m.59), Rego (Vesga, m.59); Gorosabel (Areso, m.81), Unai Gómez (Nico Serrano, m.68), Robert Navarro; y Guruzeta.

Goles: 1-0, m.16: Scamacca. 1-1, m.58: Guruzeta. 1-2, m.70: Nico Serrano. 1-3. Robert Navarro. 2-3, m.88: Krstovic.

Árbitro: Danny Makkelie (Países Bajos). Mostró tarjeta amarilla a los visitantes Vivián (m.22) y Jauregizar (m.54).

Incidencias: Partido de la séptima jornada de fase de liga de la Liga de Campeones disputado en un Stadio di Bérgamo (New Balance Arena) prácticamente lleno por unos 23 500 espectadores. Entre ellos unos 1500 seguidores del Athletic.

