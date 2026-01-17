MALLORCA VS ATHLETIC (3-2)

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Valverde: "Oso emaitza etsigarria da, eta are gehiago nola heldu den ikusita"

Ernesto Valverde. Mallorca vs Athletic (3-2)
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Ernesto Valverde haserre agertu da Son Moixen, Athleticek 3-2 galdu ostean, epailearen erabakiek baldintzatutako partida batean. Epaileak Mallorcaren aldeko bi penalti polemiko adierazi ditu VARean berrikusi eta gero, Guruzeta egotzi du, eta Lekueri (aulkian zegoen) ere txartel gorria atera dio.

Athletic Club EA Sports Liga Ernesto Valverde

Zure interesekoa izan daiteke

LEZAMA (BIZKAIA), 12/01/2026.- El entrenador del Athletic de Bilbao, Ernesto Valverde, ha ofrecido este lunes una rueda de prensa previa a la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey del martes ante la Cultural Leonesa en el Reino de León. EFE/ Miguel Toña
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Valverde Zigandari buruz: "Pertsona batzuekin lotura berezia duzu, eta nik berarekin horixe daukat"

"Zelaian genuen jokatzen genuenean eta kanpoan ere bai. Baina horrek ez du kentzen bihar elkar ikusi nahi ez izatea", esan du entrenatzaile zuri-gorriak txantxetan. Bestalde, Valverdek ohartarazi du Cultural Leonesaren aurkako Errege Kopako kanporaketari aurre egiteko "modu bakarra indartsu zelairatzea" dela, Bartzelonaren aurkako Superkopan jasotako jipoiaren "presioari" aurre eginez. Azkenik, adierazi du oraindik ez duela klubeko arduradunekin hitz egin bere etorkizunari buruz.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X