MALLORCA VS. ATHLETIC (3-2)
Valverde: "Es un resultado muy frustrante y mucho más por cómo se ha dado"

Ernesto Valverde. Mallorca vs Athletic (3-2)
Euskaraz irakurri: Valverde: "Oso emaitza etsigarria da, eta are gehiago nola eman den ikusita"
EITB

Ernesto Valverde ha mostrado su enfado después de que el Athletic haya caído derrotado 3-2 en Son Moix en un partido condicionado por las decisiones del árbitro, que ha señalado dos polémicos penaltis a favor del Mallorca tras la intervención del VAR y ha expulsado a Guruzeta, por doble amarilla, y a Lekue, cuando éste ya estaba en el banquillo.   

LEZAMA (BIZKAIA), 12/01/2026.- El entrenador del Athletic de Bilbao, Ernesto Valverde, ha ofrecido este lunes una rueda de prensa previa a la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey del martes ante la Cultural Leonesa en el Reino de León. EFE/ Miguel Toña
Valverde sobre Ziganda: "Hay gente con la que tienes conexión especial y yo la tengo con él"

"La teníamos en el campo cuando jugábamos y fuera también. Lo cual lo quita que mañana no nos queramos ni ver", ha bromeado el técnico rojiblanco. Por otro lado, Valverde ha avisado que "la única manera" de afrontar la eliminatoria de la Copa del Rey frente a la Cultural Leonesa es "ir fuertes" a un partido que encaran además con la "presión" añadida de la goleada encajada en la Supercopa frente al FC Barcelona. Por último, ha asegurado que todavía no ha hablado con los responsables del club en relación a su futuro.
Athletic-Badalona Liga F
El Badalona frena la racha del Athletic en Lezama (0-0)

El Levante de Badalona frenó este sábado en Lezama la buena racha del Athletic en un partido igualado, sin goles y sin apenas ocasiones en el que los rojiblancos llevaban cuatro victorias consecutivas, tres en la Liga F Moeve.
