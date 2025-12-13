F Moeve Liga
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Athleticek talentu gazteari esker lortu du garaipena

Bideak aurrera darrai.
18:00 - 20:00
Argazkia: ATHLETIC CLUB.

Azken eguneratzea

Athleticek 0-2 irabazi dio Madrid CFFri, Liga F Moeveko 14. jardunaldian, Fernando Torres zelaian jokatutako neurketan. Elene Gurtubayk ireki du markagailua, eta Daniela Agotek sartu du bigarren gola partidako emaitza itxiz. Garaipen honi esker, Athletic sailkapenaren erdialdetik gora kokatu da.

 

Futbola Moeve F Liga Athletic Club

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X