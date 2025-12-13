El Athletic ha ganado por 0-2 al Madrid CFF en el partido de la 14ª jornada de la Liga F Moeve disputado en el Fernando Torres. Ha sido Elene Gurtubay la que ha abierto el marcador con un gol de precisión tras el aviso previo de Daniela Agote, que más tarde ha cerrado el triunfo. Gracias a esta victoria el equipo se asoma a la zona media alta de la clasificación.