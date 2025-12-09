Txapeldunen Liga
Yuri Berchiche: ''Niretzat PSGren aurkako partida oso berezia izango da''

Yuri Berchiche Athletic-PSG rueda de prensa previa champions
18:00 - 20:00

Yuri Berchiche Athleticeko jokalaria. Argazkia: EFE

author image

E. L. H. | EITB

Azken eguneratzea

"Egin behar dugunaren adibiderik onena Atleticoren aurkako larunbateko partida da. Hori da denok ikusi nahi dugun Athletic. Horrela zelairatzen bagara, partida irabazteko aukera gehiago izango ditugu", azpimarratu du atzelariak San Mamesen eskaini zuen prentsaurrekoan.

Futbola Athletic Club San Mames Ernesto Valverde Txapeldunen Liga

