Valverde: ''Está claro que los favoritos son ellos, pero el partido hay que jugarlo''

Valverde rueda de prensa previa Athletic-PSG Champions
18:00 - 20:00
El técnico del Athletic, Ernesto Valverde. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Yuri Berchiche: ''Niretzat PSGren aurkako partida oso berezia izango da''
E. L. H. | EITB

Última actualización

El técnico rojiblanco ha admitido que para el Athletic "es un partido decisivo" de cara a sus opciones de pasar a la siguiente fase de la Champions. Por otro lado, Yuri Berchiche cree que el equipo francés tiene "una de las mejores, sino la mejor plantilla del mundo".

