El Alavés empata con el Sevilla en un partido sin chispa y sin goles (0-0)

Los babazorros han comenzado el choque con intensidad, de tal forma que para el minuto tres ya han tenido la primera ocasión clara para abrir el marcador, pero el cabezazo de Yusi se ha marchado fuera.

El equipo vasco ha estado bien posicionado en el campo y ha buscado el área rival, pero la verdad es que le ha costado trabajo. Han faltado ideas en los metros finales, y no ha conseguido hacer daño a un Sevilla que, por su parte, tampoco ha estado muy agresivo.

La única ocasión de peligro por parte local ha llegado de una falta directa que se ha ido arriba por mucho, pero en la primera media hora no se ha visto ningún tiro a puerta por parte de ningún equipo.

En ese momento, Ángel Pérez ha derribado a Correia en el área y el árbitro ha señalado un penalti muy dudoso a favor del Sevilla. Vargas se ha encargado de lanzarlo, pero Sivera ha adivinado sus intenciones y ha detenido el disparo.

Ha sido lo único destacable de una primera parte igualada en el que han faltado ocasiones.

Tras la vuelta de los vestuarios, el Sevilla ha ganado algo más de protagonismo, y Sivera ha tenido que volver a sacar los guantes para sacar el cabezazo de Iglesias.

El guion no era nada favorable para el Alavés, y Quique Sánchez Flores ha hecho los primeros cambios, Metiendo a Rebbach y Protesoni por Guevara y Ángel Pérez.

El Sevilla ha podido abrir el marcador con un tiro lejano de Iglesias, que ha superado a Sivera, pero Pablo Ibáñez estaba colocado detrás para sacar el balón desde la misma línea.

En una jugada llena de rechaces, Protesoni ha estado cerca de marcar metiendo la punta de la bota, pero el disparo de le ha ido desviado por la izquierda.

En los minutos finales ha sido el Sevilla quien más ha buscado la victoria, mientras que el Alavés ha intentado a la desesperada llegar al área rival con balones largos. Pero ninguno ha estado acertado y al final, sin goles, se han repartido los puntos.