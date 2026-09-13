F MOEVE LIGA
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Guallarrek garaipena eman dio Alavesi Granadaren aurka (1-0)

Iragarkia
Ainhoa Guallar
18:00 - 20:00
Ainhoa Guallar gola ospatzen. Argazkia: Alaves
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Ainhoa Guallarrek lehen zatiko denbora erantsian sartutako golari esker Alaves Gloriosasek Granada mendean hartu du igande honetan eta denboraldiko bigarren garaipena lortu du Mendizorrotzan.

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