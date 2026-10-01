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¿Qué prefiere Quique Sánchez Flores, jugar la final de Copa o meterse en Europa?
En una entrevista exclusiva para EITB, el entrenador del Alavés ha afirmado que se siente muy feliz en el club y que este es "un club en el que merece la pena volcarse".
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