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¿Qué prefiere Quique Sánchez Flores, jugar la final de Copa o meterse en Europa?

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Quique Sánchez Flores Alavés
18:00 - 20:00
Quique Sánchez Flores, entrenador del Alavés. Imagen: EITB.
Euskaraz irakurri: Zer nahiago du Quique Sanchez Flores Alaveseko entrenatzaileak, Kopako finala jokatzea edo Europan sartzea?
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Última actualización

En una entrevista exclusiva para EITB, el entrenador del Alavés ha afirmado que se siente muy feliz en el club y que este es "un club en el que merece la pena volcarse". 

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