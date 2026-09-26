Liga F Moeve
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

El Alavés pierde ante el Madrid CFF (1-0)

Publicidad
Alaves Gloriosas
18:00 - 20:00
Madrid CFF vs. Alavés. Foto: Alavés
Euskaraz irakurri: Alavesek galdu egin du Madril CFF taldearen aurka (1-0)
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Última actualización

El gol de Sandra Villafañe ha marcado la diferencia en el duelo de este sábado en el estadio Fernando Torres de Fuenlabrada. El saque de esquina lo ha despejado con la cabeza hacia el área pequeña Brima, entre el barullo de futbolistas y la portera Sofía. El balón ha botado delante de la lateral del Madrid CFF, que ha empujado el 1-0.

Fútbol Alavés Goles Liga F Moeve

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X