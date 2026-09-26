El Alavés pierde ante el Madrid CFF (1-0)

El gol de Sandra Villafañe ha marcado la diferencia en el duelo de este sábado en el estadio Fernando Torres de Fuenlabrada. El saque de esquina lo ha despejado con la cabeza hacia el área pequeña Brima, entre el barullo de futbolistas y la portera Sofía. El balón ha botado delante de la lateral del Madrid CFF, que ha empujado el 1-0.